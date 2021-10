Massese-River Pieve, Baldini: “Pensare solo al nostro obiettivo”

MASSA- Con domenica 3 ottobre inizia ufficialmente il campionato di Eccellenza. La Massese di mister Gassani parte tra le mura del “Vitali” dove ospiterà il River Pieve dell’ex bomber Edoardo Micchi. A far l’analisi del match alla vigilia è l’atipico addetto stampa Guglielmo Baldini (nella foto a sinistra), ex calciatore dilettante e professionista che nell’entourage bianconero oltre ai compiti relativi al suo ruolo è un valore aggiunto per lo staff tecnico, in grado di fare analisi e dichiarazioni degne di un allenatore:

“I ragazzi sono pronti ad iniziare questo campionato. Abbiamo in squadra uno zoccolo duro di giocatori che sanno bene cosa significhi giocare nella Massese e sono convinto che anche i nuovi si caleranno subito nello spirito bianconero. Partiamo contro una neopromossa che non è da sottovalutare perché è una squadra strutturata e che si difende bene. Il River Pieve arriva da due promozioni consecutive e questo è sinonimo di un assetto societario importante e al contempo di un grande entusiasmo nell’ambiente. In più il loro mister, Edoardo Micchi, è un ex e ci terrà a far bene a Massa. Noi, comunque, come dico sempre dovremmo pensare solo a noi stessi ed al nostro obiettivo senza guardare all’avversario. Dobbiamo avere la consapevolezza che siamo la Massese e che nessuno ci regala nulla”.

“Sarebbe bello ritrovare subito uno stadio pieno compatibilmente con quanto lo consentono le normative anticovid – chiosa Baldini – ma dobbiamo prepararci anche all’eventualità che non sia così ed in questo caso lavorare per riavvicinare la gente allo stadio e riacquistarne fiducia pian piano con le prestazioni perché alla fine è sempre il campo che mette le cose a posto. A livello di squadra permangono perplessità sul recupero di Soumahoro che sta continuando a fare fisioterapia. La sua assenza potrebbe unirsi alle defezioni risapute di Cartano, Dell’Amico e Baldini”.