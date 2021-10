Verso Carrarese-Montevarchi, mister Di Natale cerca il tris casalingo

In vista di Carrarese – Aquila Montevarchi, in programma sabato 2 ottobre, gara valida per la settima giornata del campionato di serie C girone B, fischio d’inizio ore 17.30 Stadio Dei Marmi Quattro olimpionici azzurri di Carrara, ecco le dichiarazioni di mister Antonio Di Natale:

“E’ stata una settimana in cui, giocoforza, ci siamo allenati poco perche’ si e’ giocato spesso.

La partita del” Mapei Stadium” lascia trarre indicazioni piu’ che incoraggianti al di la’ di un risultato bugiardo che non rende idea dell’equilibrio visto in campo per trequarti di gara poi una circostanza avversa(cartellino rosso a Tunjov) ha scombinato i piani. Chiaramente, abbiamo bisogno di lavorare ancora per sistemare alcuni aspetti. \111Di fronte, ci sara’ una formazione che in queste prime giornate ha dimostrato di poter stare in categoria disputando gare di assoluto valore come contro l’Entella.

I ragazzi di Maloti sanno che cosa devono fare in campo, giocano in maniera fisica ed intensa ed il loro 3.4.1.2 e’ a trazione offensiva, difficilmente cercano speculazioni e pertanto mi aspetto una sfida a viso aperto. La Carrarese sta dimostrando che e’ possibile pescare in rosa diversi giocatori, oltre agli undici iniziali o rispetto a quelli impiegati nella partita precedente. La possibilita’ di coinvolgere un po’ tutti consente al gruppo di fare quadrato, ognuno e’ conscio di partire alla pari con gli altri e solo l’allenamento e le prestazioni dicono chi merita, senza appello.La crescita passa anche dall’adottare impostazioni tattiche diverse così da essere un poco meno leggibile.

Anche a partita in corso avere piu’ soluzioni puo’ essere arma vincente, magari con i subentrati dalla panchina che possono cambiare impronta alla partita.Mancheranno Khalioti ancora out per infortunio e Tunjov per squalifica, mentre gli altri calciatori sono a disposizione. “