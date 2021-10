Terza Categoria, si parte con la Coppa Provinciale

MASSA CARRARA: Ai nastri di partenza le “nostre” undici squadre appartenenti alla delegazione di Massa Carrara delle tredici iscritte al campionato di Terza Categoria che si contenderanno la Coppa Provinciale. Sono stati formati tre gironi da tre squadre e uno da due. La manifestazione a livello provinciale inizia sabato 2 ottobre per la prima giornata, sabato 9 la seconda giornata e sabato 16 la terza e ultima giornata di qualificazioni. Sono stati formanti i triangolari nei limiti della vicinanza territoriale a parte il girone D rappresentato da Fosdinovo e San Vitale Candia.

Nel dettaglio i vari raggruppamenti della competizione:

Girone A: Vallizeri, Gragnolese e Villafranchese

Girone B: Attuoni Avenza, Spartak Apuane, Master Marina di Massa

Girone C : Carrara giovani, Turano Montignoso e Tirrenia 1973

Girone D : Fosdinovo e San Vitale Candia

Nella manifestazione e nel campionato manca una società blasonata come la Palleronese, storico club che per questo campionato ha deciso di fermarsi per poi riprendere eventualmente dalla stagione 2022-23.

Il programma gare della prima giornata presenta interessanti derby nei rispettivi gironi: atteso è quello tra il Vallizeri di mister Roberto Neri e la rinforzata Gragnolese di Nicola Grandetti dopo una sontuosa campagna di mercato, si preannuncia una sfida (visto gli organici a disposizione) da altri palcoscenici. Per il secondo raggruppamento altro derby alla “Covetta” tra la polisportiva Attuoni di mister Andrea Vinazzani e il rinnovato Spartak Apuane dello noto mister Paolo Ulivi. Nel terzo e inedito girone prima gara ufficiale della new entry Carrrarese giovani opposta alla nuova Turano Montignoso, infine trasferta in lunigiana per il San Vitale Candia di mister Paolo Bertelloni (foto), ospite dell’inossidabile Matteo Baldoni “patron” del Fosdinovo.

Programma gare, arbitro di sabato 2 ottobre

Vallizeri-Gragnolese (Tolaro, 15,30, Giacomo Sergiampietri di Carrara). Riposa Villafranchese

Polisportiva Attuoni-Spartak Apuane ( Paolo Deste Avenza, ore 15,30, Albino Berti di Carrara). Riposa: Master Marina di Massa

Carrarese giovani-Academy Turano Montignoso (Fossone ore 18,30, Simone Fantoni di Carrara). Riposa: Tirrenia 1973

Fosdinovo-San Vitale Candia (Comunale Fosdinovo, ore v15,30,Matteo Particelli di Carrara)