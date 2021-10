La Carrarese 2009 brilla al “Torre di Castruccio”

CARRARA-Davvero un gruppo assai promettente quello della Carrarese annata 2009 che nei giorni scorsi si è aggiudicato il primo posto al Torneo “Torre di Castruccio” organizzato dalla San Marco Avenza al Paolo Deste della Covetta nella categoria 2008. Nella finalissima gli azzurrini di Simona Bertoncini si sono imposti per 4-1 sui padroni di casa della San Marco Avenza. Questi i ragazzi della Carrarese 2009 che si sono aggiudicati il primo posto nel Torneo Torre di Castruccio riservato all’annata 2008. Carrarese 2009. Elias Ancuta, Riccardo Andreazzoli , Cristian Babboni , Andrea Baldi, Leonardo Bini , Cesare Bonati, Alessandro Cannavale, Giulio D Antonio, Gabriele Giannotti, Filippo Giusti ,Marco Giusti , Diego Luzzoli, Nicholas Menini, Samuele Palladini , Daniel Poltronieri, Matteo Sgadò, Francesco Spinelli, Emanuel Vranici, Nicola Zaccagna. All. Simona Bertoncini. Vice :Fabio Gozzani.

Nel prossimo weekend alcune formazioni azzurre torneranno in campo per i rispettivi match di campionato. Nuova gara proprio per la Carrarese 2009 che a Fossone domenica mattina alle ore 9 se la vedrà con il Pietrasanta annata 2008 nel match valevole per gli Under 13 Fair Play Elite. La Carrarese 2010 sarà invece impegnata in trasferta domani pomeriggio sul campo Pruniccia alle ore 18 ospite del Pietrasanta. Passando alle categorie piu’ grandi da registrare il turno di riposo della Primavera che tornerà in campo sabato 9 alla Covetta contro il Mantova. Domenica 3 ottobre doppio confronto interno con il Pontedera per Under 17 ed Under 15, I giovanissimi di Gabriele Galeotti affronteranno a Fossone i pari età granata alle ore 11 mentre gli allievi di Davide Ratti giocheranno alle 15.