La San Marco juniores è pronta all’esordio in campionato

AVENZA-Ultima settimana di preparazione per la formazione degli Juniores regionali della San Marco e poi sarà campionato. Lo scorso anno il torneo duro’ soltanto due giornate e poi tutto si fermo’ a causa dell’emergenza sanitaria. E’ un anno praticamente completo che la juniores della San Marco Avenza non gioca una partita ufficiale di campionato. Gli Under 19 rossoblu quest’anno sono stati affidati alla guida tecnica di mister Luca Laghi ex capitano storico della prima squadra della San Marco di alcuni anni fa e la società ha allestito una rosa assai interessante che promette di far vedere buone cose nel torneo regionale. Rossoblu che sabato prossimo ,2 ottobre, inizieranno il loro cammino nella nuova stagione agonistica 2021/22 effettuando la trasferta su terreno pisano del Migliarino Vecchiano.

Questo il girone C Under 19 toscano che vedrà in azione i rossoblu concorrere con le altre cugine apuane e con le formazioni lucchesi e versiliesi in un campionato che si preannuncia davvero molto interessante ed imprevedibile. Ecco le squadre. Atletico Carrara, Atletico Lucca, Camaiore, Castelnuovo Garfagnana, Corsanico, Fossone, Massese, Migliarino Vecchiano, Pontremolese, San Filippo, San Giuliano, San Marco Avenza.

Questo il calendario che attende la selezione rossoblu. Prima giornata sabato 2 ottobre, ultima giornata sabato 26 marzo 2022. Migliarino Vecchiano-San Marco, San Marco-Atletico Carrara, San Marco-San Giuliano, Corsanico-San Marco, San Marco-Castelnuovo Garfagnana, Massese-San Marco, San Marco-Pontremolese, San Filippo-San Marco, San Marco-Fossone, Atletico Lucca-San Marco, San Marco-Camaiore.