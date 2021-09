La Massese sbarca negli eSports

MASSA- La nuova società del direttore generale Dario Pantera è al passo coi tempi e sa cosa vuol dire fare marketing e promuovere iniziative per riportare gente allo stadio. L’entourage bianconero già lo scorso anno nello stop al calcio giocato durante il periodo Covid aveva intrattenuto i propri tifosi con il podcast “Bianconero sulla Pelle” e da tempo sta lavorando per far partire una trasmissione televisiva con un unico tema U.S Massese 1919. Negli ultimi giorni è stata poi ufficializzata l’entrata nel mondo esportivo con la nascita della squadra ufficiale Proclub Massese eSports. Massa entra così in punta di piedi in un mondo nuovo ma destinato già dalla prossima stagione a correre parallelamente al calcio giocato, per desso solo nei professionisti e questo la dice lunga sulle intenzioni della società per il prossimo futuro.

Di seguito il comunicato sull’entrata negli sport elettronici:

Amici appassionati, tifosi e simpatizzanti della Massese Calcio,

siamo lieti di annunciarvi il raggiungimento di un recente accordo di affiliazione che permetterà di proiettare i colori della nostra squadra in un mondo videoludico competitivo.

In un’epoca dove si è sempre più alla ricerca di una simulazione della realtà, molte piazze calcistiche hanno aderito a progetti di rappresentazione delle loro società sportive, dando l’opportunità ai loro più stimati seguaci di competere nei vari campionati “E-Sports” su FIFA, utilizzando il nome della propria squadra del cuore.

Anche la Massese Calcio da quest’anno quindi, vedrà partecipazione della propria rosa di videocalciatori ad alcuni maggiori campionati “FIFA Proclub” sotto il nome di “Massese eSports”.

Onorati di tale incarico e fiduciosi nel progetto, vi invitiamo a seguirci nella nostra pagina Twitter ed a sostenerci in diretta live streaming durante i nostri incontri.