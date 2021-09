Romagnano, ottime risposte dal nuovo “progetto giovanili”

Continuano a mietere successi nei vari tornei del comprensorio apuo versiliese le formazioni giovanili del Romagnano come l’annata 2015 (nella foto) che si è imposta al torneo organizzato dal Seravezza per continuare con il 2013 al Torneo di Follo ed il 2010 ad Aulla e Ceparana oltre ad altri brillanti risultati come quelli ottenuti dal 2010 a Pietrasanta ed il 2012 a Forte dei Marmi. A neppure tre mesi quindi dall’annuncio del ritorno delle squadre giovanili in casa Romagnano è ora di iniziare a tirare le somme ed il quadro della situazione ad oggi appare alquanto positivo oltre ogni piu’ rosea previsione se si pensa che dalle parti di via Mannini si è partiti da zero. Dalla segreteria del Raffi infatti i dirigenti amaranto fanno sapere che sono state completate tutte le annate in vista della nuova stagione sportiva 2021/22 che partirà coi rispettivi campionati ad ottobre. La società amaranto coglie l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor che permettono di poter continuare nel progetto a cominciare dal “main sponsor” ovvero la concessionaria Fratelli Nani il cui nome compare su tutti i completini delle varie categorie. Oltre al main sponsor la società amaranto intende ringraziare anche le altre aziende partners ovvero Gioielleria Mazzoni, Italian Stone Source , Carrozzeria Biemme , Carrozzeria Jolly , A.b.m carpenteria ed Elettromatec grazie alle quali il club puo’ continuare nel progetto iniziato solo pochi mesi fa.