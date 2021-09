Coppa Toscana, Forte dei Marmi-Corsanico (0-1) sospesa al 45’ p.t.

Forte dei Marmi: Iacopi, Colasanto, Gabrielli, Moussa, Marku, Garbati, Cimardi, Tedeschi,Maggi,Bresciani,Tarabella( a disp. Gozzani, Angeli, Balduini, Barsotelli, Celi, Saetta, Pugliese) All. Pitanti

Corsanico: Costa, Poletti, Lucchesi, Aquilante, Ercolano, Antoni, Lopez, Forno, Ceciarini, Fanfani, Silvestri( a disp. Lippi, Tomei, Sacchelli, D’Onofrio,Dati, Correia, Barbetti, Verdirosa, Palazzolo) All. Mazzei

Arbitro : Del Seppia di Pisa

Marcatori : 13’ Ceciarini (rig.)

Note: Ammoniti Antoni e Aquilante( C) Angoli 2-3, recupero 1’

Forte dei Marmi- E’ durato solo un tempo l’atteso derby della Versilia tra i padroni di casa del Forte dei Marmi e il Corsanico, a causa del terribile nubifragio di domenica scorsa. La partita in interessava i due club con diverse prospettive: i locali di mister Simone Bertolla erano attesi ad una reazione dopo la pesante sconfitta rimediata a Pietrasanta nella prima giornata; gli ospiti del confermatissimo tecnico Gabriele Mazzei, al debutto ufficiale della nuova stagione, dovevano verificare le condizione del corposo organico in vista dell’immediato inizio di campionato. Il Forte dei Marmi, privo di capitan Gianmarco Lossi e di bomber Giacomo Tedeschi, schierava dal primo minuto il difensore Erik Marku (2001), proveniente dai “cugini” del Real Forte Querceta, l’esterno Samuele Colasanto e il promettente Diego Bresciani (2001. Gli ospiti dopo una sontuosa campagna di rafforzamento della squadra, vedevano in campo dal primo minuto il ”diamante cubano” Luis Lopez.

Le note dei quarantacinque minuti vedevano gli “orange” sbloccare la sfida con un calcio di rigore procurato e ribattuto in rete da capitan Gabriele Ceciarini, dopo la prima prodezza di Iacopi, episodio che rimarrà l’unico dei collinari per tutto il primo tempo. I rossoblu rispondono con Maggi, su lancio del portiere, e con un’ottima conclusione di Federico Tarabella che finalizza una veloce azione corale ma Costa nega la rete del pareggio. La gara o solo il secondo tempo verrà recuperata in data da destinarsi, visto che l’esordio del campionato 2021/22 è fissato per domenica e mercoledi 6 ottobre c’e l’ultima giornata del triangolare.

Passando al campionato, il Forte dei Marmi esordirà tra le mura amiche contro i carrarini del Don Bosco Fossone, reduci dal positivo successo interno contro i lunigianesi del Serricciolo, mentre il Corsanico del presidente Alessandro Crovara ospiterà il Vagli.

Di seguito il commento sul match del vicepresidente fortemarmino Emiliano Ulivi: “Sono soddisfatto di come sta procedendo il percorso che precede un nuovo campionato, contento di come gioca la squadra, ultimamente alcuni episodi ci hanno penalizzato non poco, la sconfitta di quelle dimensioni di Pietrasanta in pratica ci ha eliminato dalla coppa, almeno da clamorosi sviluppi. Il gruppo con alcuni nuovi inserimenti si è riorganizzato, come si è potuto notare oggi, si vede eccome la mano del nostro allenatore. Ci sarà da fortificare alcuni reparti che al momento stanno attraversando qualche difficoltà. Conto unitamente con giocatori, mister, dirigenti e collaboratori, di iniziare al meglio il campionato 2021/2022”.