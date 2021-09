Massese carica per partire, Zambarda: “Carte in regola per fare bene”

MASSA- Con domenica tre ottobre parte ufficialmente il campionato di Eccellenza 2020/2021. La Massese di mister Gassani è pronta per la prima battaglia (al “Vitali” contro il River Pieve, ore 15:00), il ciclo di amichevoli estive e la prima giornata di Coppa sul campo della San Marco Avenza, terminata e reti inviolate, hanno fatto vedere un graduale miglioramento. Si è notato un atteggiamento della squadra più portato al palleggio e alla costruzione dal basso rispetto alla stagione scorsa, più semplice da sviluppare sul sintetico della squadra avenzina, un po’ meno sul manto erboso del “Vitali”, ancora troppo brullo rispetto ai tempi migliori. La squadra è buona e i presupposti per compiere una stagione da protagonista ci sono tutti, in un torneo che si preannuncia molto equilibrato e nel quale non esistono corazzate ammazza campionato, come nel Girone B dove “padroneggerà” il Livorno.

E’ come sempre lucido e ottimista il capitano Matteo Zambarda che ha dichiarato quanto segue:

“Siamo epronti… Abbiamo lavorato settimana dopo settimana per riuscire ad arrivare all’inizio del campionato nelle migliori condizioni possibili. Chiaramente per arrivare al cento per cento della condizione occorreranno alcune partite; ad oggi abbiamo giocato solo quella in coppa Italia, ma siamo sulla strada giusta. Sono arrivati ragazzi molto disponibili che si sono subito calati in questa realtà. Indossare la maglia della Massese non è mai facile, e anche i ragazzi più esperti venuti da fuori possono darci una grande mano, così come i giovani.

Abbiamo le carte in regola per fare bene. In questo campionato dobbiamo guardare partita dopo partita e alla fine di ogni sfida tireremo le somme e vedremo cosa avremo raccolto”