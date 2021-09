Giovanili Carrarese, a Viterbo due sconfitte con tante recriminazioni

Escono sconfitte da Viterbo le due selezioni Under 15 e 17 nazionali azzurre al termine di due gare dove gli arbitraggi sono stati alquanto discutibili usando un eufemismo. Addirittura gli Under 17 di Davide Ratti si sono visto espellere ben quattro giocatori.

VITERBESE-CARRARESE 2-1

(Under 15)

VITERBESE: Truppi, Proietti, Allegro, Lozzi, Chianese, Ciarmello, Farina, Rossi, Auricchio, Caiazza, Di Prospero. A disp. Cirpiani, Santori, Pompei, Delogu, Fontanta, Guxa, Cardero, Zanobi, Presutti. All.Morra

CARRARESE: Boni, Biagi, Polenta, Braida, Poggi, Ciampi, Cucurnia, Colombi, Tognoni, Amato, Bassi, A disp. Bernardi, Bonci, Bernava, Luciani, Ciolli, Menconi, Amato. All. Galeotti

ARBITRO: Baciu (Aia Tivoli)

RETI: Caiazza, Colombi, Auricchio (rig)

La gara degli Under 15 ha visto la squadra di mister Gabriele Galeotti (nella foto) andare sotto al 16′ dopo aver sfiorato il vantaggio. Carrarese che reagisce e cerca di arrivare al pareggio sfiorandolo in due occasioni. Gli sforzi degli azzurrini vengono premiati in aperura di ripresa col gol del pareggio di Colombi. Ci pensa il direttore di gara a fischiare un calcio di rigore ai laziali tra le vibranti proteste azzurre. Rigore che porta i padroni di casa sul 2-1. La Carrarese nel finale con Tognoni realizza il gol del possibile 2-2 prima di venire travolto dal portiere in uscita ma l’arbitro annulla e fischia fallo sul portiere.

VITERBESE-CARRARESE 4-3

(Under 17)

VITERBESE: Giulietti, Porcu, Lauri, Califano, Toma, Di Buono, Gallitelli, Benacchi, De Angelis, D’Amore, Compagnone. A disp. Bassetti, Eberti, Troise, Di Cecca, Caputo, Riso, Silvestroni, Macchia, Palone. All. Manni.

CARRARESE; Ragonesi, Calcinari, Jacob, Cacciatori, Pasquini, Faconti, Negri, Dell’Amico V, Zaccagna, Bologna, Dell’Amico F. A disp. Pennacchi, Bobbio, Venuti, Alberti, Di Pace, Folcarelli, Guidi, Battilani, Luciani. All. Ratti.

ARBITRO: Ferrara (Aia Roma 1)

RETI:Gallitelli (3), Compagnone, Dell’Amico V, Dell’Amico F, Negri.

NOTE: Espulsi Negri, Ragonesi, Cacciatori, Jacob

Ancor peggio è andata agli Under 17 di Davide Ratti. Sotto inizialmente su calcio di rigore gli azzurrini riescono a ribaltare il match sino al 3-1 grazie ai gol di Vito Dell’Amico, Filippo Dell’Amico e Negri. Partita in ghiaccio ma ci pensa ancora una volta il direttore di gara capace di estrarre clamorosamente ben quattro cartellini rossi nell’arco di poco tempo ai danni di Negri, Ragonesi, Cacciatori e Jacob lasciando gli azzurrini in sette. Facile ovviamente per i padroni di casa la rimonta e la vittoria finale per 4-3.