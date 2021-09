Dura solo sette minuti il derby di Coppa Italia di Eccellenza tra la Pontremolese e la San Marco. Neppure il tempo di concentrarsi sul match che sul Lunezia si è abbattuto un vero e proprio nubifragio con tanto di fulmini nei pressi del rettangolo di gioco con il direttore di gara costretto prima a sospendere il match per poi rinviarlo definitivamente.

PONTREMOLESE-SAN MARCO AVENZA (sospesa al 7′ pt)

PONTREMOLESE: Santini, Rossi, Menichetti, Spagnoli, Filippi, Mutti, Scaldarella, Gabrielli, Occhipinti, Sala, Musetti. A disp. Gussoni, Barontini, Manenti, Lecchini, Vicari, Bertolla, Micheli, Zucconi, Tavaroni. All. Grassi.

SAN MARCO AVENZA:Cacchioli, De Angeli, Sparaciari, Cucurnia, Mosti, Zuccarelli, Viti, Montecalvo, Buffa, Pedrazzi, Gabrielli. A disp. Lombardo, Cacciatori, Valori, Mazzei, Pinelli, Baeza Rosales, Raffo, Tersigni, Petriccioli. All. Della Bona.

ARBITRO: Cremonini di Pisa (Ass. Cacelli e Mangini di Livorno)