Dilettanti, rinviate quattro partite su sei per il maltempo

MASSA-CARRARA – Vento forte e tanta acqua hanno caratterizzato la domenica della provincia di Massa-Carrara. Disagi e danni hanno sconvolto il pomeriggio degli abitanti, così come quello degli appassionati di calcio che hanno visto sospendere e rinviare quattro gare su sei nel programma dei dilettanti.

A Pontremoli la gara di Coppa tra San Marco Avenza e padroni di casa è durata solo sette minuti. In Prima categoria, il Don Bosco Fossone ha terminato la partita dopo la sospensione al 35′ del primo tempo, schiantando il Serricciolo per 4-2 e riscattando la sconfitta di domenica scorsa contro il Romagnano. A nulla sono serviti i due gol degli ospiti che sembravano aver riportato la partita in bilico. In Promozione, non c’è storia per la Virtus Marina di Massa che sotto il nubifragio a Capezzano viene sconfitta per 4-0. Neanche una partita portata a termine, invece, in Seconda Categoria.

Promozione:

Capezzano Pianore 4–0 Virtus Marina di Massa

Marcatori: Togneri; Domenici; Cotza; Picchi.

Prima Categoria:

Don Bosco Fossone 4–2 Serricciolo (“Duilio Boni” ore 15.30)

Don Bosco Fossone: Dagostinis; Santini; Micheli; Franchi; Vaira; Ugolini; Bertini; Orlandi; Caro; Dell’Amico; Manzo. A disposizione: Pezzica; Musto; Bernuzzi; Pasqualetti; Mallegni; Aldovrandi; Bertani; Marinari; Agnesini. Allenatore sig. Massimo Taurino.

Serricciolo: Landi; Tonelli; Berettieri; Bertolini; Barabino; Pangi; Lisi; Mazzone; Conedera; Angelotti; Ballerini. A disposizione: Bacchi; Gaspari; Orsoni; Canese; Ruffini; Tavoni; Forfori; Gabrielli. Allenatore sig. Giorgio Chelotti.

Marcatori: 8′ Dell’Amico(D); 24′ Caro(D); 47′ Bertini(D); 55′ Tonelli (S); 65′ Lisi (S); 90′ Marinari (D).

Note: Sospesa per maltempo al 35′, poi ripresa.

Seconda Categoria:

Monzone – Mulazzo rinviata a data da destinarsi.

Monti 0–1 Filatteriese (“Comunale Don Bosco” ore 15.30) rinviata sul punteggio di 0-1

Monti: Cavalier D’Oro; Sadiq; Costa; Barbasini; Marconi; Venuti; Reburati; Bellacci; Gabrielli; Puppi; Cerutti. A disposizione: Maloni; Iovanovitch; Cresci; Evangelista; Seck. Allenatore sig. Fabiano Centofanti.

Filatteriese: Magnani; Borghetti; Bellacci; Manfredi; Francini; Baldelli; Esposito; Dughetti; Iofrida; Domenici; Erta. A disposizione: Gjoka; Moscatelli; Sartini; Buluggiu; Bertolini; Ginesi S.; Ginesi J. Allenatore sig. Augusto Secchiari.

Marcatori: 26′ Bellacci (F).

Cerreto – Ricortola sospesa per maltempo al 45′ e rinviata a data da destinarsi sul risultato di 1-0 per il Cerreto, gol di Rebughini al 28′.