Carrarese Primavera 4, buona la prima

PERGOLETTESE 1

CARRARESE 2

PERGOLETTESE: Labruzzo, Meddah, Malanga, Schiavini, Dellea Giovanna, Castano, Grassi, Fugazzola, Giambertone, Sangiovanni, Puccinelli. A disp. Montagnani, Riboli, Riboldi, Ferradoni, Capuzzi, Carra, Nossa, Guerini, Perotti. All. Pala.

CARRARESE: Gatti, Santochirico, Nazzaro, Tronchetti, Bagnoli, Del Pecchia, Grasso, Tognocchi, Tonelli, Forte, Bertozzi. A disp. Tonetti, Ratti, Bianchi, Guelfi, Branca, Baldecchi, Bigini, Scaletti, Carpentieri. ALl. Danesi.

ARBITRO: Khejam di Bergamo (Ass. Latarulo di Treviglio, Zappella di Bergamo)

RETI: 50′ e 77′ Bertozzi, 80′ Giambertone

Buona la prima per la Carrarese Primavera. La squadra allenata da mister Andrea Danesi espugna per due a uno il terreno della Pergolettese nella prima giornata del campionato nazionale 4 statgione sportiva 2021/22. Una prova di grande carattere come aveva annunciato alal vigilia lo stesso tecnico Danesi che di fatto è stato accontentato dai suoi ragazzi. A decidere il match in terra lombarda una bella doppietta di Bertozzi senza dubbio uno dei migliori in campo. La cronaca del match. Al 15′ gran tiro di Forte ma il pallone è alto sulla traversa. Carrarese che per tutto il primo tempo tiene in mano ilpallino della gara senza pero’ riuscire a colpire. In apertura di ripresa arrivva il vantaggio della Carrarese. Bertozzi supera un paio di avversdari e lascia partiree un destro chirurgico che noin lascia scampo a Labruzzo. La Pergolettese tenta di scuotersi al 70′ con un tiro di Nossa che Gatti para in tffo. Passano sette minuti ed arriva il raddoppio degli azzurrini. Altra perla di Bertozzi che scende a sinistra e con un preciso rasoterra insacca per la seconda volta. La formazione locale ttrova una reazionoe ed accorcia le distanze all’80’ con Giambertone che, spalle alla porta in rovesciata trova lo spazio giusto all’angolo alla sinistra di Gatti . Carrarese che amministra senza ulteriori prblemi il vantaggio anche negli oto minui di recupero concessi dal direttore di gara e porta a casa la prima meritata vittoria stagionale. Nel prosissmo turno di cammpinato la Carrarese osserverà il suo turno di risposo per poi ospitare il sabato suuccessivo al Paolo Deste della Covetta la formazione del Mantova.