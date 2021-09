Giovanili Carrarese, inizia la stagione ufficiale

Taglio del nastro della nuova stagione sportiva 2021/22 per quanto riguarda le formazioni giovanili della Carrarese Calcio. Tra oggi e domani saranno le tre squadre piu’ grandi a scendere in campo per disputare le gare d’esordio dei rispettivi campionati nazionali ossia la Primavera Berretti, gli Allievi Under 17 ed i Giovanissimi Under 15.

PRIMAVERA 4.La formazione Primavera 4 di mister Andrea Danesi si recherà questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 15) sul rettangolo di gioco di Ripalta Cremasca per affrontare i padroni di casa della Pergolettese. Una gara insolita considerato il nuovo girone nel quale sono stati inseriti gli azzurrini. Mister Danesi ha fatto lavorare molto duramente i suoi ragazzi in questo mese di preparazione estiva ed è sicuro che la squadra è pronta per poter recitare un ruolo importante in una competizione che in palio ha il passaggio nella categoria superiore ovvero Primavera 3 lo scorso anno sfuggita alla stessa Carrarese per un solo punto in classifica.Le parole di mister Danesi “Si tratta di un campionato che ritengo difficile, ci sono squadre e società importanti tra cui Mantova , Piacenza e Fiorenzuola. Campionato competitivo e bello dove noi andremo a viso aperto a giocarcela alla pari con tutte le nostre avversarie. Cercheremo di onorare i nostri colori , la nostra tradizione”. Questo il programma della prima giornata del campionato Primavera girone B. Pergolettese-Carrarese, Piacenza-Mantova, Pistoiese-San Marino Academy. Turno di riposo: Fiorenzuola.

UNDER 17 / UNDER 15. Come ormai da parecchie stagioni il girone ed il calendario di Under 17 ed Under 15 di Lega Pro è identico. Domani le due categorie ovvero le annate Allievi 2005 /06 e Giovanissimi 2007 se la vedranno in trasferta contro lo stesso avversario ossia i pari età della Viterbese. Entrambi i match si disputeranno sul rettangolo di gioco dello Stadio “Vincenzo Rossi” di Viterbo. I primi a scendere in campo domani saranno gli Under 15 di mister Gabriele Galeotti che se la vedranno coi gialloblu laziali alle ore 11. Nel pomeriggio, esattamente con fischio d’inizio alle ore 15 sarà la volta degli Under 17 di mister Davidino Ratti. Questo il programma della prima giornata identico , come già detto, per entrambi i campionati. Aquila Montevarchi-Siena, Grosseto-Olbia, Monterosi Tuscia-Lucchese, Pontedera-Pistoiese, Viterbese-Carrarese.