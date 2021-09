Dilettanti, pronti per la seconda giornata di coppa

MASSA-CARRARA- Nel week end della scorsa settimana abbiamo assistito alla ripartenza del calcio dilettantistico dopo la lunga pausa-covid. E’ andata in archivio la prima giornata relativa alla Coppa per categoria. Nel girone dell’Eccellenza dopo il nulla di fatto tra la San Marco e Massese, a scendere in campo sono nuovamente gli avenzini di mister Roberto Della Bona nella delicata trasferta in alta Lunigiana. I rossoblu contano di recuperare diverse pedine, assenti nel match contro i bianconeri di mister Matteo Gassani, con l’intento di salire al “Lunezia” con un organico all’altezza. Per i lunigianesi di Gianluca Grassi si comincia far sul serio, in palio ci sono punti per proseguire il cammino in Coppa, dopo la sfida con la San Marco gli azzurri sono attesi nel primo mercoledì di ottobre nell’altro derby, quello degli Oliveti.

Per la Promozione, nel girone formato da due squadre la Virtus Marina di Massa di mister Luca Ravecca è intenzionata a riscattare la sconfitta patita sette giorni fa contro il Capezzano, stop maturato nel finale della gara.

In Prima Categoria c’è al debutto del rinnovato Serricciolo targato Giorgo Chelotti. I gialloblu del nuovo arrivato Thomas Orsoni troveranno il team di mister Massimo Taurino, intento a riscattare la sconfitta patita in casa del Romagnano.

A tal riguardo il diesse Mirko Ruffini del Serricciolo analizza il momento presentando la sfida di domenica a Fossone: “Si riparte dopo quasi un anno con il calcio vero e siamo tutti speranzosi di arrivare in fondo alla stagione. Sarò banale nel dire che la Coppa per noi conta il giusto anche perché siamo in emergenza totale, con almeno 6 juniores convocati in prima squadra, ma ciò non significa sottovalutare l’impegno. Loro sono squadra giovane ed agguerrita, noi un po’ più esperti, che non significa più forti per cui mi auguro esca fuori un bel match… Staremo a vedere, anche se credo che per tutti la priorità è il Campionato che il 3 ottobre prenderà il via. Nel nostro girone ci sono delle vere e proprie corazzate, con in testa il Pietrasanta, che ha alzato qualitativamente il livello della Categoria e che assicureranno uno spettacolo adeguato al numeroso pubblico che mi auguro seguirà questo campionato… Noi? In era di pandemia a Serricciolo si deve volare bassi, prima la salvezza e dopo quello che viene in più…”

Nel programma gare della Seconda Categoria spiccano i due derby luniginesi: il primo andrà in scena al “Don Bosco” di Monti si affrontano i dragoni di mister Fabiano Centofanti, reduci dallo stop a Podenzana, e i gialloverdi della Filattierese, freschi vincitori della Lunigiana Sammer Cup a Pontremoli contro i “cugini” del Mulazzo. Mentre al “Giannetti” la formazione di casa di mister Rossano Brizzi, fermata nel derby di Fivizzano, ospita i rossoblu del Mulazzo. Per i granata bianco c’è da riscattare la sfida del comunale, mentre il team di mister Fabio Giovannacci si auspica di iniziare con un risultato positivo la nuova stagione.

Programma gare, arbitro di domenica 26/9/2021

Eccellenza: Pontremolese-San Marco Avena (“Lunezia” ore 15,°°, Simone Cremonini di Pisa, assistenti Alessandro Cacelli e Mirko ,Mangini di Livorno). Riposa Massese.

Promozione: Capezzano Pianore-Virtus Marina di Massa (Cavanis, ore 15,30)

Prima Categoria: Don Bosco Fossone-Serricciolo (“Duilio Boni” ore 15,30, Valentina Biondi di Lucca)

Seconda Categoria:

Monti-Filattierese (“Don Bosco” ore 15,30, Federico Ghilardi Pole di Lucca)

Monzone-Mulazzo(“Giannetti” ore 15,30,Francesco Gravina di Viareggio)

Cerreto-Ricortola (“ Del freo” ore 15,30, Jacopo Menchini di Viareggio)