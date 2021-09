Trofeo Under 19 “Backtoplay”, Real Forte è la prima finalista

Real Forte Querceta-Atl.Carrara 6-0

Real Forte Querceta : Marinari, Melis(Carfora), Rosi, Salini Cristian, Lampitelli, Da Mommio(Cosentino), D’Alessandro(Belluomini), Pecci, Salini Jacopo, Checchi (Balduini), Pizziconi (a disp. Tartarini,Berlenghi,Sabatini) All. Vannoni

Atletico Carrara : Pellissero, Corsanini, Ciardi, Bascherini, Del Giudice, Cia, Guidi, Ravenna, Patanè, Latif, Castelliti (entrati Pellegrini, Maggiani, Chelotti, Delle Zingare) ( a disp. Pellegrini)All. Bertelloni

Arbitro : Lombardi di Carrara

Marcatori : 11’ Pizziconi, 18’ Melis, 23’ Da Mommio, 2’ st. Pecci,28’st.Salini J., 39’st. Balduini

Fossone- I versiliesi del Real Forte Querceta sono i primi finalisti del 2° trofeo Under 19 “Backtoplay” in svolgimento a Fossone, battendo con un risultato tennistico l’Atletico Carrara dei Marmi. La kermesse giovanile è organizzata dal club giallorossoblu presieduta dal presidente Giorgio Boni, estremamente soddisfatto unitamente con tutti collaboratori di come procede la manifestazione. Nell’interessante girone riservato alla categoria Juniores, come era pronosticabile alla vigilia si stanno confermando le squadre a livello nazionale. Dopo un inizio travagliato il team di mister Giacomo Vannoni ha iniziato ad aumentare il minutaggio e i risultati sul campo si sono ampiamente notati.

La semifinale contro i neroazzurri di mister Emiliano Bertelloni è stata sotto tutti gli aspetti più facile del previsto, notevole è stata la differenza tecnica tra le due compagini. Per la cronaca da segnalare solamente le azioni concluse, dopo dieci minuti l’assalto si sblocca con il diagonale di Pizzicone, dopo pochi minuti raddoppia di testa Melis, mentre Da Mommomio sotto misura anticipa tutti e deposita il terzo centro. Il secondo tempo si apre il quarto gol di D’Alessandro dopo un buon controllo tiro nell’angolo basso alla sinistra di Marinari. Nel finale Jacopo Salini porta a cinque il bottino mentre allo scadere il neo entrato Balduini mette la firma del sesto punto. Precedentemente Ciardi sfiora il gol della bandiera per l’Atletico, diagonale di poco alto.

Il Real Forte Querceta attenderà la vincente dell’altra semifinale tra il Seravezza Pozzi di mister Massimiliano Incerti opposta ai neroverdi del Ricortola di mister Ionut Alibinoiu, a calendario Giovedi 23 (inizio ore 21,30). La finalissima è in programma lunedi 27 con inizio alle ore 21,30.