Lunigiana Summer Cup, Filattierese campione: la gara al dettaglio

PONTREMOLI- Si è conclusa la prima edizione della Lunigiana Summer Cup, kermesse del calcio dilettantistico lunigianese organizzato dai due club Pontremolese 1919 e Mulazzo. La finalissima disputata allo stadio “Lunezia” ha premiato il gialloverdi della Filattierese che si aggiudicano il derby di misura contro il Mulazzo. Le due compagini, che saranno protagoniste nel torneo di seconda categoria e che hanno avuto ragione nelle semifinali contro la Pontremolese e il Serricciolo, hanno dato vita ad una gara maschia, giocata a tratti a buoni ritmi.

Le note del match iniziano con il team di mister Augusto Secchiari e proporsi dalle parti di Leri, ma il Mulazzo, farcito dei nuovi arrivati Daniele Dell’Amico, centrale ex Atletico Carrara, e il centrocampista ex Castelnovese Alessandro Belforte, impiega ben poco a prendere le cosi dette misure. La prima conclusione della sfida è dei rossoblu di mister Fabio Giovannacci con l’intramontabile Luca Caldi su lancio dalle retrovie. Nell’azione successiva cross dal fondo di Bernieri Riccardo in area, la girata del fratello è alta. Risponde la Filattierese con Dughetti su calcio di punizione dallo spigolo dell’area, la palla accarezza l’angolo alto alla destra di Leri. A metà del primo tempo tiro in diagonale di Baldassini, l’attento Magnani devia in angolo. Ci prova un attimo dopo Dell’Amico dalla distanza, tiro centrale ben controllato dall’estremo gialloverde. Il confronto si accende nel finale della prima frazione, imperioso è l’intervento di Magnani su l’insidioso rasoterra di Rossi. Allo scadere risponde Dughetti in contropiede, il tiro finale è fuori.

Ad inizio ripresa iniziano i primi cambi, spazio ai giocatori a disposizione dei due tecnici. Prima opportunità per il Mulazzo la punizione di De Negri, centrale è parata da Magnani. Sugli sviluppi, dalla bandierina, la girata di Rossi è fuori misura. Nell’ultima parte della ripresa si accende il match: il neo entrato Ginesi rompe l’equilibrio con il gol del vantaggio, sfruttando una indecisione della retrovia mulazzese. Subito dopo Dughetti ha l’occasione del raddoppio per chiudere la contesa, il palo ferma il diagonale del centrocampista. Nel forcing finale dei rossoblu da segnalare due interventi salva partita del portiere Magnani, in mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Al termine, con la gradita presenza dei tre sindaci della Lunigiana Cristian Petacchi di Zeri, Claudio Novoa di Mulazzo e Annalisa Folloni di Filattiera, si sono svolte le premiazioni, con gli onori di casa sotto la regia dello staff organizzativo azzurro, diesse Maurizio Giuntini, Michele Beghini, coordinatore prima squadra Giovanni Caldi e dalla nuova addetto stampa Claudia Cella. Riconoscimenti particolari a Luca Caldi (Mulazzo), capocannoniere del torneo, a Manuel Magnani, miglior portiere della manifestazione. Infine ai due capitani Matteo Moscatelli e Francesco Bernieri del Mulazzo (ha ritirato la coppa Hamed El Attifi) il presidente della Pontremolese Piergiorgio Aprili ha consegnato la coppa di prima e seconda classificata della I Lunigiana Sammer Cup.