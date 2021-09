Trofeo Under 19 “Backtoplay”, Real Forte vola in semifinale

Real Forte Querceta-Romagnano 4-0

Real Forte Querceta : Mariani Berlenghi, Rossi, Di Mommio, Coppola, Cosentino, Belluomini, Lampitelli, D’Alessandro,Checchi, Pizzicone (entati Tartarini, Melis, Marchetti, Sabatini,Carfora) All. Vannoni

Romagnano : Rossi, Baldi, Ramagini, Brio, Dell’Amico, Maggiani, Franchi, Fricia,Marchi, Mulinacci,Diouf(entrati Ceragioli,Tonlazzerini,Caioli)All. Bertolini

Arbitro : Foci di CarraraMarcatori : 20’ Pizziconi, 21’ Checchi, 21’st. Autorete Rossi, 39’st. D’Alessandro

Classifiche finali:

Girone A : Atletico Carrara 5, Ricortola 5, Canaletto 4, Don Bosco Fossone 1

Girone B : Seravezza Pozzi 9, Real Forte Querceta 4, Fezzanese 1, Romagnano 0

Con il largo successo dei versiliesi del Real Forte Querceta sulla formazione provinciale del Romagnano è stata definita la griglia delle due semifinali in programma mercoledi 22 e giovedi 23 con inizio alle ore 21,30. La gara di qualificazione ha premiato il Real Forte Querceta di mister Giacomo Vannoni in virtù dei due gol per tempo. Dopo venti minuti apre le marcature Giulio Pizziconi, imitato subito dopo da Tommaso Checchi. Nella ripresa una autorete del portiere Alessio Rossi decreta la terza segnatura, mentre allo scadere Nicola D’Alessandro mette il sigillo del quarto gol. I versiliesi incontreranno l’Atletico Carrara dei Marmi qualificatosi primi per la differenza reti nei confronti del Ricortola che se la vedra’ contro la corazzata Seravezza Pozzi di mister Massimiliano Incerti.

Programma semifinali:

Mercoledi 22 (ore 21,30 Atletico Carrara-Real Forte Querceta

Giovedi 23 (ore 21,30) Seravezza Pozzi- Ricortola

Infine la finalissima è stata fissata per lunedi 27 settembre inizio ore 21