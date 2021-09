Dilettanti, il punto dopo prima giornata di coppa

E’ ripartita la stagione sportiva 2021/22 dopo quasi un anno e mezzo di calcio non giocato. Sono scese in campo le squadre che rappresentano il nostro comprensorio per la prima giornata di qualificazioni delle rispettive manifestazioni a livello regionale.

Nella coppa Italia riservata all’Eccellenza pareggio senza reti tra la San Marco Avenza e la blasonata Massese, in questo triangolare ha riposato la Pontremolese. In virtù del pareggio interno gli avenzini del nuovo mister Della Bona domenica prossima saliranno in Lunigiana opposti agli azzurri di mister Giancarlo Grassi. Per quanto riguarda la terza ed ultima gara del gironcino il derby tra Massese e Pontremolese sarà disputato nel giorno infrasettimanale (mercoledì 6 ottobre) in casa dei bianconeri. Soddisfatto il tecnico bianconero Matteo Gassani che nella conferenza stampa post San Marco ha dichiarato di aver visto una buona Massese che non ha concesso nulla agli avversari e ha espresso un buon gioco, mancando solo nella “zampata” negli ultimi metri per trovare il gol. “Siamo soddisfatti, testa bassa a mani sul volante”.

Per quanto riguarda la Promozione è iniziata con una sconfitta l’avventura della Virtus Marina di Massa di mister Luca Ravecca tra le mura amiche contro i lucchesi del Capezzano. In vantaggio con Diouf, gol che aveva chiuso la prima frazione, subiscono la rimonta con la pregievole tripletta di Haoudi (uno su rigore). Da registrare che i massesi hanno giocato in dieci dal 15’ e addirittura in nove nei minuti finali per le espulsioni di Ibba e Imperatrice e che fino al 38’ della ripresa il risultato era sull’1-1. Domenica prossima Della Tommasina e compagni sono attesi nel match di ritorno in casa del Capezzano per riscattare il primo stop della stagione.

In Prima Categoria nel secondo raggruppamento successo interno del Romagnano contro un buon Don Bosco Fossone: dopo la prima frazione senza reti, nella seconda le reti di Monaco e del neo entrato Del Sarto sanciscono il successo del team di Alberti. Per la seconda giornata di qualificazione i carrarini di mister Massimo Taurino ospiteranno al “Duilio Boni” i lunigianesi del Serricciolo.

In seconda categoria nei due derby in terra di Lunigiana vincono l’Atletico Podenzana e Fivizzanese rispettivamente contro Monti e Monzone. Al “Panigaccio” quattro reti dei ragazzi di mister Yuri Angeli, le due doppiette di Guadagnucci (entrambe su rigore) e Lombardi hanno sancito il largo successo dei padroni di casa; per gli ospiti il punto è stato firmato dall’esperto Puppi.

Nella stracittadina storica del comunale di Fivizzano i medicei di mister Marco Mencatelli vincono di misura su un organizzato Monzone con il sigillo di Ceragioli in pieno recupero. Infine tris dell’Atletico Carrara dei Marmi contro i blucerchiati del Cerreto di mister Aldo Poggi salito alla “Fossa” con diverse defezioni nell’organico. La doppietta di Latif Issan e la rete di Venturini hanno premiato i neroazzurri di mister Michele Dati che tra due settimane saranno in trasferta a Ricortola. I neroverdi di mister Alessandro Fini invece giocheranno la loro prima gara domenica prossima sul campo del Cerreto, obbligato a vincere con largo margine per rimanere agganciato alla speranza passaggio del turno.