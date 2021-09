Carrarese finalmente vittoriosa, le parole di Elia Galligani

Carrarese Calcio 1908 ha intervistato Elia Galligani alla quarta presenza in azzurro in questa stagione nello scacchiere offensivo di Mister Antonio Di Natale.

Su Carrarese-Grosseto:” Match speciale per il sottoscritto contro una squadra di cui ho grande rispetto. Sono stati osservati i pronostici di sfida rognosa che ha richiesto grande spessore fisico e tenuta mentale. Nelle prime battute abbiamo subito il loro palleggio corto ed, ancora una volta, siamo andati sotto. Non ci siamo dati per vinti, abbiamo costruito e finalizzato raggiungendo il risultato, l’unico, che volevamo. Il mio primo goal in azzurro ha raddrizzato la partita. Spero inizi un nuovo campionato per noi, non poteva essere vero essere li’ nelle ultime posizioni. ” Sull’inserimento a Carrara ed il progetto Carrarese:”A Carrara ho trovato la dimensione che più mi si addice. I compagni hanno voglia di lavorare e mettersi a disposizione, lo staf tecnico e’ preparato e voglioso di primeggiare e la società vuole costruire qualcosa di importante. La possibilita’ di lavorare con Mister Antonio Di Natale e’ un privilegio per un giocatore offensivo. Personalmente, mi trovo a mio agio nelle sue idee di calcio ed il modulo a due punte o a tre interpreti mi permette di mettermi in mostra.”

Sulla prossima sfida, Carrarese-Fermana:” E’ il secondo turno casalingo consecutivo da sfruttare a tutti i costi, sono gare che non si possono sbagliare ed in cui regalare mentalmente qualcosa annulla l’eventuale gap tra le squadre. In casa dobbiamo giocare per vincere ed attaccare gli avversari. Non inganni la classifica perche’ siamo agli inizi ma per la Carrarese serve trovare la strada giusta, raggiungere un nuovo successo e ripartire in un campionato in cui non possiamo che essere in posizioni utili per lottare in vista di prospettive di classifica importante”