Romagnano, buona la prima uscita di Coppa

Esordio vincente da parte del Romagnano nella nuova stagione 2021/22. nel primo turno di Coppa Toscana di Prima categoria la squadra allenata da mister Paolo Alberti (foto) ha superato al Raffi per due a zero il Fossone. Un match che ha visto il Romagnano soffrire in apertura di gara gli attacchi dela compagine ospite ma successivamente prendere le misure e cominciare ad avanzare il baricentro. Primo tempo chiuso a reti inviolate. In apetrura di ripresa Romagnano in vantaggio con una rete messa a segno da Monaco. Romagnano che trovava il raddoppio verso la conclusione del match grazie ad una bella intuizione di Del Sarto.

Il rtabellino del match del “Raffi”.

Romagnano 2-0 Fossone (“Raffi” di Romagnano)

Romagnano: Cima; Nardini; Perinelli; Canesi; Bevilacqua; Manzo; Lombardini; Monaco; Ceccarelli; Costa; Giulianelli. A disposizione: Pellistri; Batti; Bertelloni; Zerbetto; Del Sarto; Fricia; Pedrinzani; Mulinacci. Allenatore sig. Paolo Alberti.

Fossone: Carmagnola; Santini; Provenzano; Bernuzzi; Vaira; Ugolini; Donati; Orlandi; Bertini; Vatteroni; Aldovrandi. A disposizione: Pagani; Micheli; Franchi; Manzo; Bertani; Caro; Marinari; Pezzica; Dell’Amico. Allenatore sig. Massimo Taurino.

Marcatori: Monaco, Del Sarto.