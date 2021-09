La Carrarese ospita il Grosseto. Di Natale: “Dobbiamo metterci alla prova per capire se abbiamo capito la lezione”

CARRARA – La Carrarese con un punto in tre gare ha assolutamente bisogno di punti e di una vittoria in particolare che scaccerebbe i nuvoloni neri che si stanno addensando sotto le Apuane. Il commento di mister Toto’ Di Natale alla vigilia del derby coi maremmani.

“Ripartire dalle nostre certezze, eliminando le uscite a vuoto commesse, soprattutto nella ripresa a Siena perche’, altrimenti, ogni partita puo’ diventare un banco di prova di difficile superamento.

Occorre lucidita’, calma e una certa freddezza per valutare il rendimento della squadra che, a Siena, non ha dato le risposte sperate nella mentalita’ e nella reazione allo svantaggio.

Tecnica e tattica vanno di pari passo con la testa del singolo e della squadra, la mancanza del profilo caratteriale puo’ castigarti ed ora dobbiamo metterci alla prova per capire se abbiamo capito la lezione.

Il Grosseto che andiamo ad affrontare e’ una squadra che concede poco, unita tra i reparti e solida nei principi tecnici portati avanti da Mister Magrini. Lo schieramento maremmano e’ un classico 4.3.1.2 in cui ci sono idee chiare e molto agonismo. In una gara del genere dobbiamo essere pronti e reattivi sulle seconde palle, essere puliti nelle uscite per saltare la prima linea di pressing avversario.

Questa settimana e’ stata importante per il rodaggio di Mazzarani che si e’ allenato regolarmente e per il rientro in gruppo di Imperiale il cui impiego e’ da valutare anche se ritornera’ regolarmente tra i convocati. Khailoti e’ indisponibile a causa del menisco lesionato, mentre Doumbia, dopo il problemino patito, e’ da considerarsi per la partita. Il proposito della gara, neanche, a dirlo e’ ottenere l’intera posta in palio perche’ serve moralmente a dare ragione del lavoro che conduciamo in settimana. “