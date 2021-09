I dilettanti ripartono, i risultati e i tabellini delle gare di Coppa

MASSA-CARRARA – Con i primi turni di Coppa Toscana è ufficialmente ripartita la stagione dei dilettanti. Dopo tutte le difficoltà della passata stagione legate alla pandemia, finalmente anche la Promozione e le categorie hanno potuto calcare i verdi prati dei campi da calcio.

In Promozione, la Virtus Marina di Massa lotta nonostante la doppia inferiorità numerica, prima di cedere alla tripletta di Haoudi e alla vittoria degli ospiti del capezzano. Per quanto riguarda la Prima Categoria, esordio vincente per il Romagnano tra le mura amiche del “Raffi”. Gli amaranto hanno la meglio sul Don Bosco Fossone con un perentorio 2-0. In Seconda Categoria, l’Atletico Carrara stende il Cerreto alla Fossa con una doppietta di Issam Latif e gol di Venturini; la Fivizzanese, a sorpresa e all’ultimo respiro, ha la meglio sul Monzone grazie al gol di Ceragioli, grande protaginista di giornata; l’Atletico Podenza vince facile in casa contro il Monti.

Di seguito i tabellini delle partite odierne:

Promozione:

Virtus Marina di Massa 1-3 Capezzano (p.t. 1-0) (stadio “Raffi” di Romagnano)

Virtus Marina di Massa: Avgul; Andreazzoli; Della Tommasina; Imperatrice; Ibba; Pisani; Magnani; Nardini S.; Turini; Nardini N.; Diouf. A disposizione: Barbieri; Veschi; Baldini; Del Gaudio; Ferrari; Pisani. Allenatore sig. Luca Ravecca.

Capezzano: Ferraiuolo; Da Prato; Papa; Bonelli; Togneri; Maestrelli; Pacini; Domenici; Iardella; Benedetti; Haoudi. A disposizione: Bartelletti; Giunta; Leonardi; Verona; Manfredini; Cotza; Ratti; Picchi; Longobardi. Allenatore sig. Riccardo Coli.

Marcatori: Diouf (V) 25′; Haoudi (C) 65′; Haoudi (C) (Rigore) 83′; Haoudi (C) 95′.

Note: Espulsi Ibba (V) 15′ e Imperatrice (V) al 83′.

Prima Categoria:

Romagnano 2-0 Don Bosco Fossone (“Raffi” di Romagnano)

Romagnano: Cima; Nardini; Perinelli; Canesi; Bevilacqua; Manzo; Lombardini; Monaco; Ceccarelli; Costa; Giulianelli. A disposizione: Pellistri; Batti; Bertelloni; Zerbetto; Del Sarto; Fricia; Pedrinzani; Mulinacci. Allenatore sig. Paolo Alberti.

Don Bosco Fossone: Carmagnola; Santini; Provenzano; Bernuzzi; Vaira; Ugolini; Donati; Orlandi; Bertini; Vatteroni; Aldovrandi. A disposizione: Pagani; Micheli; Franchi; Manzo; Bertani; Caro; Marinari; Pezzica; Dell’Amico. Allenatore sig. Massimo Taurino.

Marcatori: Monaco; Del Sarto.

Seconda Categoria:

Atletico Carrara 3-0 Cerreto (p.t. 1-0) (alla “Fossa” di Carrara)

Atletico Carrara: Grassi; Petacchi; Magazzu; Martignoni; Lazzari; Barbieri; Antoniotti; Latif Z.; Martinucci; Venturini; Latif I. A disposizione: Menconi; Bascherini; Ravenna; Castelliti; Bianchini; Moruzzi; Bertanelli. Allenatore sig. Michele Dati.

Cerreto: Rebellino; Giuseppini; Gabrielli; Pelagatti; Benetti; Puccetti; Buffa; Youssefi; Soldani; Biagini; Gassani. A disposizione: Tonelli; Scali; Rebughini; Poli. Allenatore sig. Aldo Poggi.

Marcatori: Latif I.; Latif I.; Venturini.

Fivizzanese 1-0 Monzone (Comunale di Fivizzano)

Fivizzanese: Carvajal; Bertoli; Cardellini; Pigoni; Tornaboni; Ceragioli; D’Imporzano; Giovannucci; Alberti; Mencatelli; Bertolini. A disposizione: Micheli; Calvo; Duchi; Gerali; Tarantola; Cardillo. Allenatore sig. Marco Mencatelli.

Monzone: Vegnuti; Grandetti; Marchiò; Ottolini; Ciuffani; Attuoni; Borghetti; Arcangeli; Sabatini; Gianardi; Marchionna. A disposizione: Pierini; Biagini; Bonini; Terenzi; Ginocchi. Allenatore sig. Rossano Brizzi.

Marcatori: Ceragioli (F) 92′.

Atletico Podenzana 4-1 Monti (p.t. 3-1) (Comunale di Podenzana)

Atletico Podenzana: Saluzzo; Rossi; Bertipagani; Gerali; Pantera; Bonini; Gnoffo; Carnaccioli; (51’ Puppi) Lombardi; Guadagnucci; Pieri (47’ Tamagna). Allenatore sig. Angeli.

Monti: Cavalier D’Oro; Iovanovitch; Sadiq; Barbasini; Marconi; Venuti; Reburati; Bellacci; Gabrielli; Cresci; Puppi. A disposizione: Maloni; Costa; Saisi; Cerutti; Evangelista. Allenatore sig. Fabiano Centofanti.