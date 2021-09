San Marco-Massese, termina il primo tempo. Tanta corsa ma nessun gol (0-0)

_____________________________

<Termina il primo tempo. Tanta corsa, nessun gol

43′ Occasione San Marco. Colpo di testa di Viti di pochissimo alto sulla traversa

40′ Bravo Cacchioli a terra ad anticipare Franzese

35′ Colpo di testa di Franzese para a terra Cacchioli

25′ Soumahoro alla conclusione ,deviazione di un difensore ad ancora proteste bianconere ma l’arbitro ammonisce lo stesso esterno massese.

22′ Montecalvo da fuori con tiro a giro ma palla fuori

17′ occasionissima per la Massese. Cross dalla sinistra ma Lucaccini non trova il tap in

16′ proteste ospiti per un presunto fallo di mano ma per l’arbitro è tutto regolare

7′ Pinelli prova dalla distanza ma il tiro è alto sulla traversa.

Squadre che tentano affondi ma le rispettive difese controllano bene.

> 16.31 partiti

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, Baeza Rosales, Sparaciari, Cucurnia, Mosti, Raffo, Pinelli, Viti, Buffa, Montecalvo, Tersigni. A disp. Lombardo, De Angeli, Cacciatori, Valori, Doretti, Petriccioli, Mazzei, Pedrazzi, Gabrielli. All. Della Bona.

MASSESE: Barsotti, Battistoni, Brignone, Scampini, Zambarda, Lucaccini R., Sohumahoro, Fall, Casalini, Tripoli, Franzese. A disp. Biagioni, Bennati, Lucaccini F., Bonini L. Lorenzini, Bonini M., Carlini. All. Gassani.

ARBITRO: Cristiano Biagini Lucca, coad. da Lorenzo Guiducci Empoli e Samuele Michele Scellato Prato

____________________

Tutto pronto al “Paolo Deste” di Avenza per il derby apuano di Coppa Italia di Eccellenza. Alle 16.30 di fronte i rossoblu padroni di casa allenati quest’anno da Giuseppe Della Bona che ha preso il posto di Turi passato alla Fezzanese, dall’atra la “Corazzata” bianconera di mister Matteo Gassani.

Le due squadre arrivano all’appuntamento , il primo nella storia dei due club che viene disputato alla Covetta, con problemi di formazione. In particolar modo la San Marco sembra essere quella messa peggio contando i ben sei giocatori assenti tra squalifica ovvero Zuccarelli e Diawara e problemi fisici ossia Pedrazzi , Lovera, Mancini e Tornari. Gassani invece dovrà fare a meno di Dell’Amico, Baldini e Cartano. Arbitro della gara sarà il fischietto lucchese Cristiano Biagini. Assistenti: Guiducci di Empoli e Scellato di Prato

A partire dalle ore 16 il LIVE MATCH da Avenza