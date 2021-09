Terza Categoria, vediamo il girone di Massa-Carrara

Con l’ultimo comunicato ufficiale FIGC sono stati diramati i gironi di Terza Categoria per la stagione 2021/2022. Per quanto concerne il torneo relativo alla Delegazione di Massa Carrara risultano iscritte 13 squadre, 11 club del comprensorio di Massa Carrara e due della limitrofa provincia di Lucca.

Partendo dall’alto troviamo le quattro squadre della Lunigiana, le due veterane Villafranchese e Fosdinovo in compagnia del Vallizeri e Gragnolese (manca all’appello la storica Palleronese non iscritta per questa stagione). Del comprensorio massese vediamo il Master Marina di Massa e il San Vitale Candia, seguono dai limitrofi comuni l’Academy Turano Montignoso, lo Spartak Apuane e la Tirrenia 1973. Per il comune di Carrara la Polisportiva Attuoni Avenza (che ha rinunciato alla seconda categoria) e la new entry Carrarese giovani. Infine dalla provincia di Lucca lo Sporting Forte dei Marmi e il nuovo Marina di Pietrasanta.