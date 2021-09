Dilettanti, tutto pronto per la prima di coppa

Domenica 19 riparte il calcio dilettantistico, ad aprire la stagione 2021/22 sono i confronti ufficiali riservati alla Coppa, quella Italia per le formazioni di Eccellenza e Promozione, quella Toscana per la Prima e Seconda Categoria. Sono impegnate ben 11 squadre per il primo turno di qualificazione inserite nei consueti triangolari, dai quali passa al turno successivo la prima di ogni raggruppamento.

Per quanto riguarda il torneo di Eccellenza è molto atteso il derby del “Paolo Deste” alla Covetta tra la San Marco Avenza e la blasonata Massese di mister Matteo Gassani, osservano il turno di riposo i lunigianesi della Pontremolese di Gianluca Grassi.

Per la Promozione, l’unica rappresentante del comprensorio Virtus Marina di Massa del neo tecnico sarzanese Luca Ravecca ospita al “Raffi” di Romagnano il temibile Capezzano Pianore.

In Prima Categoria come la scorsa stagione il Don Bosco Fossone di mister Massimo Taurino inizia in casa del Romagnano di Paolo Alberti, nel girone riposano i lunigianesi del Serricciolo.

Per quanto riguarda la Seconda Categoria i primi due raggruppamenti sono entrambi derby in terra di Lunigiana: nel primo girone l’Atletico Podenzana di mister Yuri Angeli ospita al “panigaccio” i dragoni del Monti del tecnico di Podenzana Fabiano Centofanti, osserva i turno di riposo la Filattierese. Mentre si ripete la storica stracittadina in programma al comunale tra i medicei della rinnovata Fivizzanese di Mencatelli e il Monzone del massese Rossano Brizzi, riposano i rossoblu del Mulazzo di mister Fabio Giovannacci. Nel terzo girone spicca la sfida tra l’Atletico Carrara dei Marmi di Michele Dati contro il Cerreto di Aldo Poggi, a riposare saranno i neroverdi del Ricortola.

Calendario e programma gare :

Eccellenza (sabato 18)

San Marco Avenza-Massese (“Paolo Deste” Avenza ore 16,30)

Promozione:

Virtus Marina di Massa-Capezzano(“Raffi Romagnano ore 15,30)

Prima Categoria:

Romagnano Calcio-Don Bosco Fossone(“Raffi” ore 18,30)

Seconda Categoria:

Atl.Podenzana-Monti( Comunale, 15,30)

Fivizzanese-Monzone (Comu nale ore 15,30)

Atletico Carrara-Cerreto(Fossa ore 15,30)