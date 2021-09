Coppa Italia, San Marco Avenza-Massese si giocherà alla “Covetta”

La gara di Coppa Italia di Eccellenza tra San Marco Avenza e Massese in programma per sabato 18 settembre non si giocherà più allo Stadio dei Marmi ma al Paolo Deste, centro sportivo della squadra avenzina. A comunicarlo è la società bianconera con il seguente comunicato:

Si comunica che la Gara di COPPA ITALIA DI ECCELLENZA tra U.S.D SAN MARCO AVENZA 1926 – U.S. MASSESE 1919 SSDRL, in programma per Sabato 18 settembre 2021 ore 16:30 si giocherà allo Stadio della Covetta e non più allo Stadio dei Marmi.

Visto le norme ancora vigenti anti covi-19 si ricorda che la Biglietteria nel giorno della Gara rimarrà chiusa e pertanto chi desidera partecipare all’evento può acquistare il biglietto presso la società San Marco Avenza, la Massese non farà prevendita.

Si ricorda altresì che in base alle disposizioni della F.I.G.C. i tifosi che vorranno assistere alla gara sopracitata dovranno esibire all’ingresso il certificato GREEN PASS o il certificato del Tampone negativo, eseguito entro 72 ore antecedente la manifestazione.

