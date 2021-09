La Carrarese Primavera si prepara all’esordio in campionato

Manca poco piu’ di una settimana all’esordio stagionale per la nuova Carrarese Primavera 4 di mister Andrea Danesi (foto). Gli azzurrini da un mese si stanno allenando sotto gli ordini del neo tecnico e del suo staff per trovarsi prontti al taglio del nastro della nuova stagione sportiva 2021/22 che partirà esattamente sabato 25 settembre. Gli azzurrini parteciperanno ,come già anticipato ,al campionato Primavera 4 che fa il suo esordio quest’anno come nuova competizione a completamento dei quattro livelli del campionato Primavera italiano.

Novità interessante è che le squadre lotteranno non solo per il titolo ma anche per la conseguente promozione in Primavera 3 e cosi’ a salire. Carrarese inserita in un raggruppamento di sette formazioni con un solo derby toscano ovvero quello con la Pistoiese. Queste le squadre che compongono il girone B del campionato Primavera 4 2021/22. Carrarese, Fiorenzuola, Mantova, Pergolettese, Piacenza, Pistoiese, San Marino.

La Carrarese farà il suo esordio sabato 25 settembre sul terreno della Pergolettese. Questo il cammino della formazione Under 19 azzurra.

Campionato Primavera 4 , girone B (25 settembre 2021 – 26 febbraio 2022): Pergolettese-Carrarese, Turno di riposo, Carrarese-Mantova, San Marino-Carrarese, Carrarese-Fiorenzuola, Pistoiese-Carrarese, Carrarese-Piacenza.

Questa la rosa della Carrarese Primavera 4.

Portieri: Pietro Tonetti, Davide Gatti.

Difensori: Alessandro Berti, Stefano Ratti, Alberto Arcuri, Francesco Fruzzetti, Edoardo Tronchetti, Nicola Guelfi, Leonardo Del Pecchia, Alberto Bianchi.

Centrocampisti: Vittorio Bagnoli, Daniel Tognocchi, Giacomo Forte, Francesco Baldecchi, Michael Nazzaro, Jonathan Bigini, Mitia Guidi.

Attaccanti: Alessandro Bertozzi, Filippo Grasso, Riccardo Scaletti, Luca Bertoloni, Niccolo’ Tonelli, Carlo Branca, Filippo Carpentieri.

Staff Tecnico

Allenatore: Andrea Danesi

Assistente Allenatore/Match Analyst: Simone Conti

Assistente allenatore/Prep Atletico: Giorgio Cricca

Collaboratore tecnico: Fabio Gozzani

Prep Portieri: Angelo Lucetti

Intanto per sabato 18 la Carrarese Primavera ha programmato un test amichevole contro il Seravezza sul terreno di Remola (ore 15,30)