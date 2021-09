Torneo Juniores “Backtoplay”, vincono Seravezza e Canaletto

FOSSONE- Si sta delineando la griglia delle quattro semifinaliste del torneo Juniores Under 19 “Backtoplay” organizzato dal club giallorossoblu Don Bosco Fossone all’interno della lunga kermesse giovanile del “Never Give Up”.

Si sono svolte domenica sera due gare di qualificazione dei rispettivi raggruppamenti: nel Girone A primo successo del Canaletto che batte con il classico risultato all’inglese la formazione locale di mister Cia riaprendo la speranza di un eventuale passaggio del turno. I canarini liguri si aggiudicano il confronto con i punti del giovane promettente Elia Maccarone (classe 2005) e Mattia Butteri entrambi in rete nel primo tempo. Nella ripresa i fossonesi non sono riusciti a riaprire la gara, vista l’attenta retroguardia spezzina, con la completa gestione del vantaggio maturato nei primi 40’ minuti di gioco.

Nel girone di “ferro” terzo successo consecutivo su tre gare per il Seravezza che, che con la qualificazione raggiunta, rifilano quattro gol al Romagnano calcio (foto), all’esordio nel torneo. E’ stata fatale per i massesi la differenza del tasso tecnico del team di mister Incerti, partecipante al torneo nazionale, mentre i granata farà quello provinciale. Dopo 10’ apre le marcature per i verdeazzurri Gian Maria Sancredi con un rasoterra a fil di palo; dopo qualche minuto il fantasista Valentino Toso colpisce la traversa con un tiro a girare. Passata la mezzora è Mirco Alessio Ricci a raddoppiare con un preciso colpo di testa sotto porta. Nella ripresa il Romagnano, ridotto in dieci per l’espulsione del difensore Alessandro Zerbetto, subisce altri due gol con Iacopo Simonelli e allo scadere con Lorenzo Lenzi su calcio di rigore:

Tabellini:

Canaletto Sepor-Don Bosco Fossone 2-0

Canaletto Sepor: Zappelli, Papacchioli, Brozzi, Tattoli, Rossi, Saloni, Maccarone, Vanni, Ciccarello, De Lucia,Butteri( Castagnoli, Di Valentino, Fiorini,Prina, De Jesus, Carnovale) All. Sparvieri

Don Bosco Fossone : Pagani(D’agostinis),Orlandi,Marinari, Musto, Bogazzi,Rossi, Petacco,Giannetti,Scapinelli,Cupini,Cannea( Valsega, Zeni, Landi, Cappelli, Binelli)All. Cia

Arbitro : Bianchi di Carrara

Marcatori : 16’ Maccarone, 37’ Butteri

Seravezza Pozzi-Romagnano 4-0

Seravezza Pozzi : Sacchelli, Gurraj, Ratti, Nacci, Palagi, Maffei, Parmigiani, Marchini, Toso,Ricci, Sancredi(entrati Ontario, Simonelli, Lorieri, Moracchioli, Del Fiorentino, Vannucci, Barducci, Lenzi, Canedoli)All. Incerti

Romagnano :Rossi, Baldi, Ramagnini, Brio, Zerbetto, Maggini, Fricia, Franchi, Marchi, Mulinacci,Tonlazzerini( Pellistri, Ceragioli, Dell’Amico,Caioli) All. Bertolini

Arbitro : Smecca di Carrara

Marcatori : 10’ Sancredi, 34’ Ricci, 23’ st. Simonelli, 40’st. Lenzi

Note : Espulso al 16’ s.t. per doppia ammonizione Zerbetto del Romagnano calcio

Classifiche aggiornate :

Girone A : Ricortola 5, Atletico Carrara 4, Canaletto 3, Don Bosco Fossone 1

Girone B : Seravezza Pozzi 9, Romagnano 0, Fezzanese 0, Real Forte Querceta 0

Calendario prossime gare:

Girone A : 15/9 (ore 21,30) Atletico Carrara-Canaletto Sepor

Girone B : 15/9 (ore 20,°°) Fezzanese-Real Forte Querceta

Girone B : 18/9 (ore 21,30) Real Forte Querceta-Romagnano calcio

Da recuperare per il girone B la sfida tra Fezzanese e Romagnano.