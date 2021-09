Mundialito Under 20 Road, Bobby’s Team alza il trofeo

MASSA- Si è concluso con la giornata di giovedì 9 settembre il primo torneo estivo di Calcio a 7 “Mundialito Under 20 Road” organizzato dal Calcetto Road con la collaborazione del Comitato UISP di Massa. Ad alzare il trofeo più importante è stata Bobby’s Team del bomberissimo Iardella Nicolas il quale è stato premiato come capocannoniere con ben 21 reti. I rosanero hanno avuto la meglio contro il Borussia Porcmund al termine di un equilibrato incontro terminato 7-6. A fine match allestita dagli organizzatori una bella premiazione durante la quale, oltre ai sopracitati, sono stati premiati anche il portiere meno battuto, David Tonarelli dei “Dallas” con 11 gol subiti, e la squadra più corretta con il premio fair play consegnato agli stessi Dallas by Tensione In.