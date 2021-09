Derby di Coppa, nessuna prevendita per la Massese

MASSA- A differenza di quanto scritto in un avviso della San Marco Avenza in merito alla prevendita dei biglietti per il derby di coppa San Marco-Massese, in programma sabato pomeriggio alle ore 18.00 allo stadio Dei Marmi di Carrara, nel quale oltre ai prezzi e alle info in merito all’acquisto dei Ticket in prevendita per i sostenitori della squadra locale, si legge “…Per il settore ospiti la prevendita è gestita direttamente dall’Us Massese 1919”, la società bianconera comunica che non farà prevendita e che i tifosi massesi che vogliono assistere alla gara si devono recare presso la società San Marco Avenza.