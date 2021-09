San Marco-Massese di Coppa Italia, aperta la prevendita alla Covetta

AVENZA-Sale l’attesa per il taglio del nastro ufficiale della nuova stagione sportiva di Eccellenza 2021/22. Sabato prossimo 18 settembre San Marco e Massese si ritroveranno di fronte per il primo atto della Coppa Italia ( trattasi di triangolare a cui partecipa anche la Pontremolese) e lo faranno su rettangolo verde dello Stadio dei Marmi dove sono attesi molti sportivi sia da Carrara che da Massa. In merito alla gara la società avenzina ha emesso un comunicato sui suoi profili web riguardante la prevendita dei biglietti.

Il testo.

“SAN MARCO AVENZA-MASSESE

Coppa Italia Eccellenza

>Prevendita Biglietti<

Si comunica che per la gara di Coppa Italia Eccellenza di sabato 18 settembre allo Stadio dei Marmi di Carrara l’Usd San Marco Avenza ha organizzato la prevendita dei biglietti acquistabili in segreteria da domani sino a venerdi (ore 16-20).

INGRESSO: 10 euro

INGRESSO genitori bimbi e ragazzi tesserati SMA : 7 euro

INGRESSO bimbi e ragazzi tesserati SMA: GRATIS

Per il settore ospiti la prevendita è gestita direttamente dall’Us Massese 1919.”