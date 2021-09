Forte dei Marmi–Arcola Garibaldina 1–3

Forte dei Marmi- Secondo allenamento congiunto per la formazione di mister Simone Bertolla contro gli spezzini dell’Arcola Garibaldina club, partecipante alla Prima Categoria ligure inserita nel Girone D. I versiliesi non ripetono la bella prova offerta alla prima uscita della stagione contro il Canaletto Seport di Eccellenza ligure, il tecnico versiliese nei due tempi di 45’ ha fatto ruotare tutti gli elementi a disposizione. Negli ospiti la rinnovata rosa a disposizione di mister Raimondo Bottigliero è apparsa già in buona forma, diversi giocatori con alle spalle campionati superiori sono arrivati alla corte del nuovo diesse Guido Lorenzelli e si sono integrati alla perfezione nei temi tattici del loro allenatore.

Le note della sgambata sotto le luci del rettangolo “Michele Aliboni” iniziano con il calcio di rigore trasformato da Francesco Valletta per mani del difensore Moussa. La reazione di Lossi e compagni è nelle due azioni in linea, la prima su colpo di testa di Tarabella sotto misura sfiora la parte alta della traversa. La seconda c’è il il gol del pareggio di Maggi che finalizza al meglio lo scambio con Giacomo Tedeschi. Prima del riposo sono ancora i liguri ad andare vicino al nuovo vantaggio con l’ispirato F. Valletta.

Nella ripresa con le formazioni modificate da forze fresche, è di marca ospite, dopo due tiri senza esito di Conti per gli arcolani finito abbondantemente alto e Lo Monaco rasoterra centrale debole, la Garibaldina torna vanti, azione tutta in famiglia, dal fondo Francesco mette in area dove il fratello Mattia mette in rete sotto misura. Dopo pochi minuti gli ospiti si ripetono ancora con Francesco Valletta che finalizza un preciso assist di Imperatore. Il team ligure chiude la sgambata versiliese con diverse occasioni: prima il giovane portiere locale Matteo Gozzani sventa su Valletta F., dopo è il legno a negare il gol al subentrato Celaj, da registrare due conclusioni di Bosinco e Venturi senza esito.

Il team di mister Simone Bertolla continuerà in questa settimana il lavoro sul campo per arrivare alla migliore condizione atletica, è atteso il totale rientro di alcune pedine assenti per gli impegni lavorativi stagionali. Domenica il Forte dei Marmi sarà di scena sul campo dei “cugini” del Pietrasanta per il debutto in Coppa Toscana, inserito nel triangolare con i collinari del Corsanico.

Tabellino:

Forte dei Marmi 2015 – Usd Arcola Garibaldina 1 – 3

Marcatori: 3° [Rig.] e 63° Valletta F. (A), 37° Maggi (F), 59° Valletta M. (A)

Arbitro : Giovannetti

Forte dei Marmi 2015 (1° Tempo): Iacopi, Franchi, Barsanti, Moussa, Saetta, Lossi, Lo Monaco, Maggi, Tarabella,Tedeschi, Maggi.

Forte dei Marmi 2015 (2° Tempo): Gozzani, Bertilorenzi, Pedonese, Celi, Balduini, Cimardi, Tonacci, Saetta, Tarabella, Lo Monaco, Pugliese. All. Bertolla

Usd Arcola Garibaldina: Adroit (46° D’Imporzano), Boni L. (46° Giannini), Bertoletti (54° Salvatore), Bosinco, Sicuro (80° Rossini), Devoto (32° Poletti), Valletta M. (74° Castillo), Capitani (51° Celaj), Conti (65° Attivissimo), Imperatore (65° Venturi), Valletta F. All. Bottigliero