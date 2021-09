Siena 2-0 Carrarese: Acquadro trova il raddoppio con una conclusione potente e precisa

43′ s.t: Pezzella carica il destro dai 20 metri e colpisce il palo alla destra di Vettorel.

40 s.t: dribbling secco di Tunjov in area di rigore ma poi calcia malamente a lato con il mancino.

38′ s.t: ultimo cambio per il Siena: esce Varela ed entra Montiel.

35′ s.t: ammonito Terzi per una dura entrata su Bramante lanciato verso l’area di rigore.

27′ s.t: triplo cambio nel Siena: fuori Paloschi, Guberti ed Acquadro, dentro Karlsson, Di Santo e Pezzella.

26′ s.t: tiro potente ma impreciso di Battistella che non centra lo specchio.

25′ s.t: ammonito Marino per fallo con gamba tesa.

23′ s.t: ultimo cambio nella Carrarese: esce Luci ed entra Mazzarani.

18′ s.t: primo cambio nel Siena: esce Cardoselli ed entra Bianchi

13′ s.t: doppio cambio nella Carrarese: fuori Galligani ed Energe, dentro D’Auria e Bramante.

10′ s.t: GOL SIENA: tiro dal limite dell’area di Acquadro che trova l’angolino basso alla destra di Vettorel. Conclusione potente e precisa quella del centrocampista bianconero.

8′ s.t: serpentina di Galligani verso l’area di rigore, crossa in mezzo per Tunjov che viene anticipato in corner da un avversario.

6′ s.t: Energe, da ottima posizione, colpisce a lato con il piede debole.

1′ s.t: doppio cambio nella Carrarese: escono Grassini e Figoli ed entrano Semprini e Tunjov.

Ore 18:33: inizia la ripresa.

Ore 18:16: finisce il primo tempo.

45′ p.t: 1 minuto di recupero.

44′ p.t: GOL SIENA: errore in ripartenza degli azzurri, Guberti si invola sulla sinistra, mette in mezzo per Paloschi che nell’area piccola colpisce verso il primo palo e trafigge Vettorel.

31′ p.t: Guberti prova un tiro a giro con la sfera che si stampa però sulla traversa ed esce poi sul fondo.

30′ p.t: Galligani converge da sinistra verso l’area di rigore, calcia con il destro ma la sua conclusione viene stoppata da un difensore di casa e la sfera arriva tra le braccia di Lanni.

26′ p.t: miracolo di Vettorel sulla conclusione di Bani. Il centrocampista senese mette a sedere un difensore azzurro e di destro calcia verso la porta ma l’estremo difensore marmifero si distende sulla sua destra e devia in corner.

21′ p.t: sinistro potente di Favalli che esce sopra la traversa di Vettorel.

20′ p.t: Mora crossa dalla destra, inserimento di Cardoselli che di testa impegna Vettorel nello smanacciare in corner.

20′ p.t: tiro potente di Infantino che quasi sorprende Lanni. La sfera sfiora l’incrocio dei pali.

19′ p.t: cross dal limite dell’area di Cardoselli, Paloschi colpisce di testa ma a lato. Provvidenziale il colpo di anca di Grassini che sbilancia l’attaccante di casa.

15′ p.t: le due squadre continuano a studiarsi.

8′ p.t: nessuna azione da gol creata dalle due squadre.

Ore 17:30: inizia il match.

Le formazioni delle due squadre:

SIENA (4-3-3): Lanni; Mora, Milesi, Terzi, Favalli; Bani, Acquadro, Cardoselli; Varela, Paloschi, Guberti. A disp: Mataloni, Terigi, Farcas, Disanto, Pezzella, Karlsson, Montiel, Marcellusi, Bianchi, Peresin, Darini, Amoruso. All: Alberto Gilardino.

CARRARESE (4-3-3): Vettorel; Grassini, Rota, Kalaj, Marino; Battistella, Luci, Figoli; Energe, Infantino, Galligani. A disp: Capponi, Barone, Santochirico, Girgi, Semprini, Pasciuti, Tunjov, Bertipagani, Mazzarani, D’Auria. All: Antonio Di Natale.

SIENA – Terza giornata del campionato di serie C girone B. Tutto pronto all’ “Artemio Franchi” di Siena per il derby tra i bianconeri padroni di casa e la Carrarese. Siena reduce dal pareggio a reti inviolate sul terreno del Teramo. Azzurri sconfitti domenica scorsa in casa dal Pescara.

A breve le formazioni ufficiali del match.