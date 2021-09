La Carrarese affondata a Siena. Di Natale: “Chiediamo scusa a tutti, in primis ai tifosi”

La Carrarese affonda all’Artemio Franchi ” di Siena superata per tre a zero dai bianconeri di casa. Le parole di mister Toto’ di Natale dopo la pesante sconfitta di questo pomeriggio.

“Premetto che il risultato e la prestazione ci devono imporre un bell’esame di coscienza per tutti, a partire dal sottoscritto per arrivare ai giocatori. L’occasione e’ buona per chiedere scusa a tutti, soprattutto ai tifosi che ci hanno seguito sino a Siena e non meritavano questa brutta prova. Nei primi quaranta minuti le due squadre si sono affrontate specularmente, ci sono state continue ripartenze da una parte e dell’altra. La nostra fase di non possesso e’ stata efficace, ci siamo messi bene nella copertura delle loro linee di passaggio. La fase di rifinitura nostra e’ stata un poco carente proprio nelle scelte e quindi nelle soluzioni risultando pericolosi potenzialmente e, realmente, solo una volta con Infantino dalla distanza. Un vero peccato chiudere una prima frazione equilibrata sotto, regalando con una ingenuita’ il pallone da cui e’ scaturito il guizzo di Paloschi, proprio sul finire del primo tempo. Psicologicamente e’ stata un po’ una mazzata. Nella ripresa abbiamo, solo, provato a mettere pressione al Siena e con una palla sporca di Energe quasi quasi non impattavamo la gara. Le nostre buone intenzioni sono state neutralizzate dal goal di Acquadro poi la partita si e’ incanalata sui binari prediletti ai nostri avversari. Negativo e da non ripetere aver mollato la presa, non aver lottatto ed aver concesso piu occasioni ai nostri avversari. La reazione che abbiamo avuto altre volte, oggi e’ stata nulla e su questo punto in settimana chiedero’ spiegazioni. Ora con il Grosseto dobbiamo pensare di ottenere la prima vera soddisfazione, dobbiamo lavorare e recuperare il tempo perduto. “