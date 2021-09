San Marco-Massese si giocherà allo Stadio dei Marmi

Cambio di programma per la gara inaugurale della nuva stagione 2021/22 di Eccellenza. Il match valevole per il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza che era in programma alla Covetta domenica 19 settembre tra la San Marco e la Massese è stato anticipato a sabato 18 alle ore 16.30 e si disputerà allo Stadio dei Marmi per motivi di ordine pubblico. Decisione presa di comune accordo tra i due club interessati e con la Carrarese Calcio 1908.

Questo il comunicato della società avenzina sul proprio sito ufficiale.

“Usd San Marco Avenza 1926 comunica che la gara di Coppa Italia di Eccellenza San Marco-Massese inizialmente in programma domenica 19 settembre è stata anticipata a sabato 18 alle ore 16.30 allo Stadio dei Marmi.

Si ricorda altresì che in base alle disposizioni della F.I.G.C. i tifosi che vorranno assistere alla gara sopracitata dovranno esibire all’ingresso il certificato GREEN PASS o il certificato del tampone negativo, eseguito entro 72 ore antecedenti la manifestazione.

A breve seguiranno info per l’acquisto dei tickets.”