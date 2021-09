Per la Massese in arrivo una nuova gara amichevole

MASSA-Un nuovo test di allenamento congiunto per la Massese di mister Matteo Gassani (foto) che domenica pomeriggio allo Stadio “Gianpiero Vitali” ospiterà la formazione della Virtus Marina di Massa , squadra nostrana di Promozione. Si tratta di un ulteriore prova d’esame in vista dell’esordio ufficiale nella nuova stagione 2021/22 fissato per sabato 18 settembre alle 16.30 quando i bianconeri si recheranno sul rettangolo di gioco dello Stadio dei Marmi pejr affrontare la San Marco Avenza nel primo turno di Coppa Italia di Eccellenza.

Questo il comunicato del club zebrato in merito al test amichevole.

“Si comunica che domenica 12 settembre 2021 ore 18,30 c/o lo Stadio Comunale “G Vitali” è in programma la quinta uscita stagionale della nostra prima squadra in un allenamento congiunto/amichevole, che la vedrà opposta alla compagine del Virtus Marina di Massa, partecipante al campionato di Promozione Toscana. Si ricorda altresì che in base alle disposizioni della F.I.G.C. i tifosi che vorranno assistere alla manifestazione sopracitata dovranno esibire certificato Greenpass o tampone eseguito entro 48/72 ore antecedente la manifestazione. I biglietti d’ingresso sono in vendita la domenica al costo di € 5,00 dalle ore 17:00 presso la segreteria dello Stadio.”