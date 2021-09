Ecco il girone degli Under 14 Pro della Carrarese di mister Antonucci

Con il Comunicato Ufficiale N° 31/SGS del 09/09/2021, la Figc ha ufficializzato la composizione del nuovo Torneo Under 14 Pro, dedicata ai calciatori nati nel 2008. Il format è ancora in via di definizione e verrà ufficializzato tramite un nuovo comunicato.

Ecco il girone della Carrarese che quest’anno è stata affidata alla mano esperta di Maurizio Antonucci.

_________________________

Girone 5

Olbia

Pistoiese

Aquila Montevarchi SQ1

Aquila Montevarchi SQ2

Lucchese

Pontedera SQ1

Pontedera SQ2

Empoli

Carrarese

Fiorentina SQ1

Fiorentina SQ2

Pisa

Grosseto