Un passato da calciatore dilettante, un presente da creative designer con il marmo grande protagonista. In un piccolo laboratorio artigianale sito nel cuore delle Cave di Marmo di Carrara, nella località chiamata “Fantiscritti” , amata dal celebre Michelangelo, che qui sceglieva i blocchi per realizzare le sue opere d’arte famose in tutto il mondo, Marco Danesi nel 2016 fonda il Brand Carrara Home Design. Un laboratorio creativo dove convergono sia i saperi della lavorazione artistica ed artigianale che i gusti e le tendenze del momento, un progetto dalle molteplici sfumature unite insieme per creare qualcosa di unico. Qualità, creatività, eleganza ed unicità sono i valori sottesi allo stile Carrara Home Design. La qualità deriva dalle pregiate lavorazioni artigianali di elevata qualità artistica totalmente basate sul gesto manuale e sul saper fare e dall’accurata scelta dei materiali naturali legati al territorio – i marmi, le pietre, i legni, lavorati a mano, dal piacere di riscoprire nel presente le nostre radici totalmente made in Italy. L’eleganza è diretta emanazione di uno stile innato, che non risente delle tendenze del momento, ma mira ad esaltare la bellezza di un materiale prezioso quale il marmo, contestualizzandolo con classe in ogni aspetto della vita dando la possibilità di esprimere l’identità di differenti mondi. L’esclusività contraddistingue l’unicità di tutti i prodotti Carrara Home Design, non può esistere infatti un prodotto identico all’altro. Tramite questi segni distintivi, Carrara Home Design reinterpreta la tradizione in chiave contemporanea, dando forma a nuovi classici ed è proprio puntando sul Made in Italy che, Carrara Home Design, Acqua di Parma e Artemest (un’innovativa azienda di e-commerce che porta i migliori artigiani e designer italiani a un pubblico internazionale) hanno dato vita ad un elegante set di candela Acqua di Parma e il suo porta marmo inciso abbinato in una squisita scatola di carta decorata per esaltare l’artigianato italiano, presentata per la prima volta nell’edizione 2021 del Salone Internazionale del Mobile di Milano.