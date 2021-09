Carrarese, Alessandro Semprini veste l’azzurro

Carrarese calcio 1908 srl rende noto di aver perfezionato l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Semprini che si lega alla maglia azzurra con contratto di durata sino al 30.06.2022. Il classe 98 scuola Brescia ha disputato con le “rondinelle” 12 partite in serie A con 1 goal all’attivo e 6 in serie B oltre 10 in serie C ed 1 rete con la maglia dell’Arezzo.

Terzino di piede destro che ha nella duttilita’ la propria caratteristica principale che gli consente di essere impiegabile anche sulla corsia opposta di difesa.

Le prime parole da neo calciatore azzurro, di Alessandro Semprini:

“La Carrarese e’ una piazza in cui si vive di calcio e che ha ambizioni e obiettivi.

Nel corso degli anni ci sono stati abboccamenti con la maglia azzurra e finalmente quel giorno e’ arrivato.

Ho seguito la squadra nelle prime due di campionato e le prestazioni avrebbero meritato maggior sorte ed il fatto che i miei nuovi compagni reagiscano allo svantaggio denota un gruppo di ragazzi che non si abbatte e ha fame.

La mia posizione naturale e’ quella del classico terzino a destra in uno schieramento a quattro ma me la cavo anche con il piede sinistro cosi’ da poter ricoprire il ruolo di esterno basso di difesa nell’altra fascia e in caso di necessita’ posso giocare anche mezzo destro in una difesa a tre.

Ora Siena rappresenta un’altra bella sfida, a nomi c’e’ abbondanza nei bianconeri ma vogliamo ottenere un risultato positivo che e’ nelle nostre corde. “