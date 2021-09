Amichevoli, Luni Calcio-Virtus Marina di Massa 1-4

ORTONOVO- Si è disputato nella serata di mercoledì 8 settembre il secondo test delle Virtus Marina di Massa di mister Luca Ravecca (foto) in preparazione al campionato di Promozione Toscana 2021/2022. I neroverdi del dg Gian Maria Lertora, in rosso per l’occasione, hanno fatto vedere buone cose contro il Luni Calcio al ”Dogana di Ortonovo”, chiudendo l’incontro per 4-1 grazie alle doppietta di Nardini N. e alle reti di Turini e Bendinelli.

Di seguito la formazione: Conti, Della Tommasina, Imperatrice, Ibba, Lazzini, Nardini S, Magnani, Veschi, Turini, Nardini N.,Diuf. Entrati nel secondo tempo: Avgul (portiere), Bendinelli, Pisani Luciano, Pisani Massimiliano, Tonarelli, Iacazzi, Andreazzoli.

Hanno lavorato a parte per problemi fisici Baldini, Airaghi, Barbieri, Maggini.

Intanto dopo la prima squadra maschile e femminile, in questa settimana ha preso inizio la preparazione della categoria Under 18 Regionale di mister Mirko Barbieri e la compagine regionale di calcio a 5 di mister Venezia Antonio. Manca all’appello l’Under 19 di mister Gianluca Matelli che inizierà a sudare la prossima settimana.