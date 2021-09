Presentato il Don Bosco Fossone 2021/2022

FOSSONE- Si è svolta sabato 28 agosto la presentazione delle squadre del club giallorossoblu Don Bosco Fossone. La presentatrice della serata è stata la storica segretaria Marina Bifari e a fare gli onori di casa è stato il presidente Giorgio Boni, con un affettuoso benvenuto a tutti i presenti. Dopo di lui ha preso parola il Consigliere Regionale della Figc Andrea Antonioli che, dopo aver portato il saluto del Presidente Regionale Paolo Mangini, ha sottolineato i valori e numerosi impegni della società Don Bosco Fossone da diversi anni, evidenziando ancor più l’importante figura che ricopre ogni genitore pee propri figli nella partecipazione all’attività sportiva. Poi in successione le parole espresse dal presidente del Coni di Massa Carrara Vittorio Cucurnia, dal nuovo Delegato Provinciale FIGC Giuliano Ratti,dal giudice sportivo Ivan Boifava, fino al gradito intervento del parroco di Fossone don Leonardo Biancalani, tutti uniti nella speranza nel ripartire dopo il periodo difficile che ha coinvolto il mondo dello sport.

Dopo gli importanti interventi delle cariche politiche/sportive provinciali e non, è iniziata la rituale passerella di tutte le squadre (circa 200 iscritti) e dell’organigramma organigrammi tecnici: la conferma del Direttore Sportivo Alessandro Antonelli, di mister Massimo Taurino come Responsabile Tecnico, Gianluca Agnesini come Responsabile del Settore Giovanile, così come la confermata Valentina Fantoni responsabile della Scuola calcio.

Partendo dalla prima squadra che partecipa al campionato di Prima Categoria confermato il tecnico Massimo Taurino, così come per Under 19 Regionale che rivedrà Gianluca Cia per il secondo anno consecutivo. Nell’Under 17 leva 2005 alla guida Vincenzo Parente e Davide Ciancianaini. All’Under 16 leva 2006 Andrea Pucci, mentre per l’Under 15 leva 2007 Franco Vatteroni, nella Under 14 leva 2008 Gianluca Agnesini e Pietro Novelli. Manuel Borghini e Mattia Palma sono i preparatori atletici, invece Serena Scarsini si occupa della preparazione motorio scuola calcio.

A riguardo dei portieri la fascia dei preparatori è molto nutrita e comprende Daniele Dantongiovanni, Bruno Carmagnola, Marco Ridolfi e Davide Cantarelli. Per quanto concerne l’Under 13 èlite leva 2009 i tecnici sono Paolo Marconi e Davide Cantarelli; nella scuola calcio agli Esordienti leva 2010 Davide Scarci, nei Pulcini 2011 Michele Corsini e Davide Basi, Pulcini 2012 Valentina Fantoni e Stefano Bianchi, nelle categorie dei più piccoli Primi Calci anno 2013 Salvatore Avallone, Pietro Novelli e Gabriele Ratti; per la leva dei 2014 Giuseppe Tonelli e Manuele Domenichelli. Infine per la categoria dei Piccoli Amici anni 2015/2016 Gabriele Liberatori e Matteo Perugi.

Passando infine alla segreteria del club, al timone come già detto Marina Bifari coadiuvata dalla new entry Giorgia Tognini, mentre la responsabilità dell’impianto sportivo è stata affidata al nuovo custode Marco Ratti.