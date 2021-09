La Massese ha la meglio sulla Carrarese Primavera nel test precampionato

MASSA – Gli impegni di Coppa si avvicinano e la Massese di mister Gassani continua a macinare kilometri. I bianconeri hanno scaldato i motori nel quarto appuntamento di questo precampionato in un allenamento congiunto alla Carrarese Primavera, allenata dall’ex Andrea Danesi.

Allo stadio “Gianpiero Vitali” di Massa, a spuntarla è stata proprio la squadra di casa che ha dovuto rimontare una situazione di svantaggio per ben due volte. Dopo il calcio d’inizio delle 18.30, gli azzurrini hanno sfruttato l’indecisione di una sprecisa difesa bianconera per portarsi in avanti con il gol di Bertozzi. A pareggiare i conti, qualche giro di orologio dopo, ci ha pensato l’acquisto di punta di questa estate massese, Pietro Tripoli, che sfrutta la sponda di Cartano, sugli sviluppi di un corner, per insaccare la palla a pochi metri dalla porta. Intorno al quarantesimo della prima frazione, però, è di nuovo un ispirato Bertozzi a riportare in avanti i giovani ospiti, dopo aver saltato Fall, punendo Barsottini sul primo palo. Prima del duplice fischio ci pensa Lorenzini con una bella discesa sulla destra a seminare il panico nella difesa azzurra, procurandosi un calcio di rigore trasformato senza problemi da capitan Matteo Zambarda. A decidere la sfida, poi, è Casalini con un bel diagonale di destro all’inizio del secondo tempo. La nota stonata della serata è senza dubbio l’infortunio patito dal giovane prospetto bianconero Thomas Dell’Amico, portato al pronto soccorso dopo una brutta distorsione alla caviglia.

La Massese ha ancora margini di miglioramento, sia sotto l’aspetto tecnico che sotto l’aspetto fisico, mai trascurato dal “diavolo” Gassani. Adesso, testa alla preparazione di un triangolare di Coppa che si preannuncia già molto interessante.

Massese 3-2 Carrarese Primavera (p.t. 2-2)

Massese: Barsottini; Dell’Amico; Lucaccini F.; Scampini; Zambarda; Cartano; Soumahoro; Lucaccini R.; Lorenzini; Tripoli; Franzese. A disposizione: Biagioni; Battistoni; Fall; Casalini; Bonini; Carlini. Allenatore sig. Matteo Gassani.

Carrarese Primavera: Gatti; Ratti; Arcuri; Tronchetti; Tognoni; Del Pecchia; Grasso; Nazzaro; Forte; Bagnoli; Bertozzi. Allenatore: sig. Andrea Danesi.

Marcatori: Bertozzi; Tripoli; Bertozzi; Zambarda (R); Casalini