Massese, partita la campagna abbonamenti

MASSA- E’ partita la campagna abbonamenti dell’U.S. Massese 1919 per il campionato di Eccellenza 2021/2022. Da Lunedì 6 settembre è possibile sottoscrivere l’abbonamento stagionale rivolgendosi al “Punto Bianconero” dello stadio “Giampiero Vitali”. Per incentivare i tifosi all’acquisto del ticket stagionale e per un sano principio di beneficenza la società del direttore generale Dario Pantera ha dichiarato che donerà un euro per ogni abbonamento sottoscritto all’Ospedale Pediatrico di Massa.

Ecco i prezzi della nuova campagna abbonamenti:

TRIBUNA INTERO € 120,00

TRIBUNA RIDOTTO PER DONNE E RAGAZZI (NATI NEL 2005 E SUCCESSIVI)’: € 60,00

CURVA SUD ALESSANDRO BALLONI : €. 50,00

Al momento dell’acquisto dell’abbonamento non è obbligatorio mostrare il Green Pass, che però sarà obbligatorio, in base alle attuali misure governative, per accedere allo Stadio Giampiero Vitali e assistere alle partite di campionato in zona bianca e in zona gialla. Il Green pass viene rilasciato dal ministero della Salute in caso di avvenuta vaccinazione, tampone antigenico rapido con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o guarigione da Covid -19 entro 6 mesi precedenti: per maggiori informazioni è possibile consultare il portale dgc.gov.it./web/.

In base alle indicazioni generali della Figc per la stagione 2021/2022 del calcio dilettantistico, indicazioni finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica, in zona bianca la capienza degli impianti sportivi non può essere superiore al 50% di quella autorizzata per un massimo attualmente di 500 spettatori ( complessivi Tribuna, Curva). In zona Gialla , la percentuale scende al 25% per un massimo di 126 spettatori.

Di conseguenza lo Stadio Giampiero Vitali potrà ospitare un massimo di 500 spettatori se zona bianca (50%), così suddivisi: 220 Tribuna e 33 Curva Sud Alessandro Balloni.

Se invece si ritornasse in zona gialla (25%) il Giampiero Vitali potrà ospitare un massimo di 110 in Tribuna e 16 in Curva Sud Alessandro Balloni.

Il Punto Bianconero si trova allo Stadio Giampiero Vitali, in via Oliveti 31: è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle ore 10 alle ore 12.