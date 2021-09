Dopo Carrarese-Pescara. Di Natale: «Peccato per il risultato, ma la squadra c’è»

CARRARA – Nonostante l’impegno ed una prestazione di carattere la Carrarese esce dalla prima stagionale in casa senza punti. Passa il Pescara per due a uno ma gli azzurri non possono recriminare sull’impegno profuso in campo. Le parole del tecnico Totò Di Natale.” Ci mancavano molti giocatori importanti – dichiara il mister azzurro– nonostante questa situazione di emergenza abbiamo tenuto testa ad una squadra come il Pescara. Sono davvero contento per quanto fatto vedere dai ragazzi in campo anche se le due reti degi avversari sono arrivate per due nostre indecisioni difensive e su questo dobbiamo lavorare. La squadra ha fatto quello che avevo chiesto in settimana, mi spiace per il risultato perché poteva venire fuori qualcosa di meglio per noi”

Il commento dell’azzurro andato in rete ovvero Thomas Battistella. “Quando ho visto la palla entrare – racconta Battistella che dopo il gol è corso sotto la gradinata – è stata un’emozione fortissima, una di quelle cose che ti porti sempre con te. La dedica in questo caso non può essere altro che per la mia famiglia, mentre un ringraziamento speciale va a tutti i miei compagni di squadra e all’allenatore che mi ha dato fiducia. Qui alla Carrarese ho la fortuna di giocare al fianco di giocatori importanti come Pasciuti, Luci e Mazzarani che mi danno sempre consigli utili e sta a me farne tesoro e cercare di migliorare giorno dopo giorno e di dare sempre tutto in campo”.