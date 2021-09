Corso Uefa C a Massa, ancora posti liberi

MASSA- Il settore tecnico della FIGC ha indetto un nuovo corso Uefa C (Allenatore di Giovani Calciatori UEFA Grassroots) che avrà luogo a Massa (MS) dal 04/10/2021 al 15/01/2022. Una buona opportunità per gli aspiranti allenatori, sia dei settori giovanili che prima squadra, dato che adesso per poter allenare i “grandi”, fino alla Serie D compresa, è necessario essere abilitati con il corso Uefa D (in programma a gennaio sempre a Massa), al quale si può accedere solo se in possesso del Uefa C.

Il Corso riservato ai residenti della regione Toscana ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario:

– dal 04 al 09 ottobre

– dal 18 al 23 ottobre

– dal 02 al 06 novembre

– dal 15 al 20 novembre

– dal 29 novembre al 04 dicembre

– dal 13 al 18 dicembre

– Gli esami si terranno dal 10 al 15 gennaio 2022.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13:00. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a

candidate in graduatoria. La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando un apposito modulo online entro il 24/09/2021.

A questo link ( cu70_2122massa CORSO UEFA C ) il bando di ammissione con la procedura di iscrizione e tutte le informazioni necessarie agli aspiranti partecipanti.