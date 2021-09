2′ s.t: Doumbia prova una conclusione da fuori area che esce di poco.

1′ s.t: triplo cambio nel Pescara: fuori D’Ursi, De Marchi e Clemenza, dentro Bocic, Rauti e Galano. Per gli azzurri fuori Bramante, dentro Energe

Ore 18:33: inizia la ripresa.

Ore 18:19: finisce il primo tempo.

45′ p.t: 1 minuto di recupero.

41′ p.t: punizione potente di Memushaj dalla trequarti campo, Vettorel si lancia sulla destra e smanaccia.

33′ p.t: GOL CARRARESE: destro potente di Battistella dalla trequarti che si infila alla destra di Di Gennaro.

24′ p.t: D’Ursi si divora il due a zero sparando addosso a Vettorel.

21′ p.t: ammonito Frascatore per una dura entrata su Doumbia.

12′ p.t: GOL PESCARA: gli ospiti colpiscono la traversa su calcio piazzato e nel batti e ribatti in area De Marchi trafigge Vettorel.

7′ p.t: ammonito Cancellotti per una trattenuta su Doumbia.

3′ p.t: filtrante di Bramante per Doumbia che dal fondo crossa in mezzo pescando D’Auria che di testa colpisce a botta sicura ma Di Gennaro smanaccia e con l’aiuto della traversa evita l’uno a zero.

Ore 17:32: fischio d’inizio.

Le formazioni ufficiali di Carrarese e Pescara:

CARRARESE (4-3-3): Vettorel; Grassini, Rota, Marino, Khailoti; Battistella, Luci, Figoli; Bramante, Doumbia, D’Auria. A disp: Capponi, Barone, Santochirico, Girgi, Bertipagani, Bianchi, Pasciuti, Galligani, Energe, Infantino. All: Antonio Di Natale.

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi. A disp: Sorrentino, Rasi, Valdifiori, Ferrari, Marilungo, Galano, Rauti, Bocic, Veroli, Ingrosso, Sanogo, Rizzo. All: Gaetano Auteri.

CARRARA – Primo match stagionale casalingo per la Carrarese. Gli azzurri di “Toto'” Di Natale, dopo la trasferta di Coppa ad Imola e quella di campionato a Pontedera scendono questo pomeriggio (17.30) sul rettangolo di gioco dello Stadio dei Marmi per affrontare una formazione attrezzatissima come il Pescara retrocesso quest’anno dalla serie B e voglioso di rivincita. Carrarese che non potrà contare sull’apporto degli Ultras della Curva Nord Lauro Perini che hanno deciso di restare fuori dallo Stadio mentre da Pescara , dai biglietti acquistati , è prevista la presenza di un centinaio di supporters adriatici.