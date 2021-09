Calcetto, aperte le iscrizioni per i campionati invernali “Colline Massesi”

Massa- Si fa sempre più attiva la nuova gestione del centro sportivo “Colline Massesi” che apre le iscrizioni ai prossimi Campionati invernali di Calcio a 5 e Calcio a 7 affiliati MSP. Gli organizzatori evidenziano che in palio per i migliori classificati sarà stanziato un ricco montepremi con trofei al miglior Giocatore del torneo, Capocannoniere, migliori portieri dalle squadre Top Five e Top Seven ai giocatori Fair Play.

La novità di questa edizione è, grazie alla storica Affiliazione MSP riportata In forza alle Colline Massesi, che le prime classificate avranno l’opportunità di partecipare alle fasi regionali che si svoleranno la prima settimana di giugno presso una località della Toscana, per poi passare in caso di vittoria o raggiungimento delle prime posizioni alle finali nazionali sulla Riviera Adriatica (Rimini-Riccione). La data prevista di inizio dei due campionati è ai primi di ottobre.

Per informazioni contattare 3476240141.