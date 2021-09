Azzurri all’esordio casalingo di fronte al forte Pescara di mister Auteri

CARRARA- Esordio casalingo per la Carrarese che questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 17.30) affronterà il Pescara, formazione appena retrocessa dalla serie B e una delle serie candidate a ritornarvi già dal prossimo anno- Esame impegnativo quindi per l’undici di mister Di Natale con gli abruzzesi reduci dalla vittoria casalinga allo Stadio Adriatico dello scorso turno contro l’Ancona Matelica. L’incontro, con fischio d’inizio fissato per le 17,30, sarà trasmesso in diretta via streaming da Eleven Sports e da Sky Sport sui canali 251 (satellitare) e 484 (digitale terrestre)

Probabile formazione. Di Natale deve fare a meno di Imperiale infortunato e dei due convocati in nazionale Kalaj e Tunjov. CARRARESE: Vettorel, Grassini, Rota, Marino, Imperiale, Pasciuti, Battistella, Energe, Doumbia, Galligani.

Tifosi. Confermata l’assenza della CNLP che, per protesta verso il ritardo dei lavori allo Stadio dei Marmi in particolar modo riguardo all’agibilità della stessa curva nord, resteranno fuori dallo Stadio.

Da Pescara invece saranno presenti un centinaio di sostenitori biancazzurri.

Arbitro. Sarà Daniele Perenzoni di Rovereto ad arbitrare il match. Non esistono precedenti con Perenzoni, né per la Carrarese, né per il Pescara. Assistenti: Stefano Montagnani di Bolzano e Mattia Regattieri di Finale Emilia, quarto uomo Simone Gauzolino della sezione di Torino.

Bookmakers. Scorrendo le cinque più grandi società attive in Italia gli abruzzesi sono leggermente favoriti.

Queste le migliori quote. 1 a 2,75 – X a 3,30 – 2 a 2,50

LiveMatch. Dalle ore 17 LIVE MATCH scritto su Voce Apuana/Calcio Massa Carrara