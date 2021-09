Buon test per l’Atl. Forte dei Marmi, 4-0 sul Canaletto

Forte dei Marmi- Allenamento congiunto tra i versiliesi dell’Atletico Forte Dei Marmi e i liguri del Canaletto Sepor, compagine militante nel campionato di Eccellenza inserita nel Girone B. E’ risultata positiva la sgambata del “Michele Aliboni” la prima apparizione in vista della nuova stagione per il team di mister Simone Bertolla che ha battuto per 4-0 gli avversari di Massimo Plicanti il quale, in vista dell’imminente inizio del campionato fissato per domenica 12, ha effettuato una globale rotazione di tutti i giocatori a disposizione per trarre ulteriori indicazioni.

Le note della sgambata iniziano con il primo gol del nuovo arrivato Alessandro Maggi che interrompe con un pallonetto un buon giro palla iniziale degli spezzini. La reazione degli ospiti è di Biloni che manda alto su angolo di Poli. Dalla parte opposta risponde Giacomo Tedeschi, il rasoterra è debole e centrale. Al 15’ azione personale di Maggi, la conclusione passa vicino all’incrocio di poco. Tre minuti dopo è capitan Lossi da calcio piazzato, sua specialità, ad ingannare Pieri per il gol del 2-0. Prima della mezzora Gabrielli dopo una incursione sulla corsia di sinistra dal fondo calibra l’assist per Maggi che di testa anticipa il portiere sotto misura per la personale doppietta. Prima del riposo da segnalare due occasioni: la prima per il Canaletto con Ferri, il suo diagonale impreciso attraversa tutto lo specchio della porta, la seconda per il locali con una conclusione di controbalzo di Maggi di poco a lato. Nella seconda parte del confronto le due squadre cambiano completamente fisionomia, dal primo minuto gli ospiti presentano ben otto volti nuovi, mentre l’Atletico inserisce gradatamente i quattro giocatori a disposizione. Il tema della gara cambia poco, nei primi minuti dopo una bella combinazione Tarabella-Maggi è Giacomo Tedeschi a finalizzare la veloce ripartenza firmando il quarto punto. Per il team ligure alla ricerca del gol, da registrare un tiro al volo sotto misura del subentrato Del Re che non centra la porta, nel finale invece è senza esito la conclusione del compagno Da Pozzo.

Abbiamo raccolto nel dopo partita alcune impressioni di mister Bertolla: “La prestazione è stata positiva al di là del risultato, dato che questo è ancora calcio estivo. Ho visto nei ragazzi grande spirito di sacrificio e abnegazione che ritengo molto importante, ma di questo ero sicuro perché ho un gruppo di ragazzi che da questo lato mi da sempre grande soddisfazione. Abbiamo ancora da migliorare tanto, con alle spalle solo una decina di allenamenti, però tempo ancora c’è né e la strada a mio vedere è quella giusta. La società nelle vesti del direttore sportivo Davide Lupoli e collaboratori si sta ancora muovendo per cercare di migliorare rafforzando la rosa in alcuni ruoli”.

Atl.Forte dei Marmi-Canaletto Sepor 4-0

Atl.Forte dei Marmi: Schiavone, Cinardi, Gabrielli, Garbati (Bertilorenzi), Moussa, Franchi, Lossi (Di Foggia), Tedeschi Gianluca (Saetta), Tarabella, Maggi (Filae), Tedeschi Giacomo. All. Bertolla

Canaletto: 1° t: Pieri, Sanguinetti, Laminetti, Ambrosini, Benabbi, Ferri, Da Pozzo, Del Padrone, Poli, Biloni, Marte.

2° t: Zappelli(Castagnoli), Da Pozzo, Del Padrone, Benabbi, Ferri, Martinelli, Ambrosi, Yoly, Ferrari, Forasassi, Del Re. All. Plicanti

Marcatori: 5’ Maggi,18’ Lossi, 24’ Maggi, 4’st. Tedeschi G.